Слухи: Раскрыты все спецификации Samsung Galaxy F17 5G

01.09.2025,
В недавней утечке были представлены варианты Samsung Galaxy F17 5G и цена для Индии. Устройство также уже появилось на Geekbench, а в новом отчете SmartPrix были опубликованы все технические характеристики новинки.
По данным издания, Galaxy F17 5G будет оснащен 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED, который поддерживает разрешение FHD + и частоту обновления 90 Гц. На передней панели будет установлена 13-мегапиксельная селфи-камера, а на задней - тройная камера с поддержкой OIS, разрешение сенсоров 50 Мп + 5 Мп (сверхширокоугольная) + 2 Мп (макросъемка).
Galaxy F17 5G будет оснащен чипсетом Exynos 1330 и аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой 25 Вт. Зарядное устройство не будет входить в комплект поставки.
Galaxy F17 5G будет поставляться с Android 15 и One UI 7 из коробки. Ожидается шесть лет обновлений ОС Android и шесть лет обновлений системы безопасности. Для обеспечения долговечности экран закрыт защитным стеклом Gorilla Glass Victus, а сам смартфон может похвастаться классом защиты от пыли и воды IP54.
Согласно недавнему отчету, Galaxy F17 5G поступит в продажу в двух вариантах: с объемом памяти 4 ГБ + 128 ГБ и 6 ГБ + 128 ГБ. Эти варианты, вероятно, будут стоить 14 499 рупий (165 долларов) и 15 999 рупий (180 долларов) соответственно.
Что интересно, новинка является ребрендированной версией Galaxy A17 5G, которая продается в Индии с встроенным зарядным устройством мощностью 25 Вт. Между тем, ожидается, что Galaxy M17 5G — еще один представитель бюджетной линейки Samsung — также появится в продаже в ближайшее время, но F17 выведут на рынок раньше.
