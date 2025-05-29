Анонсы: Представлен Huawei nova Y73 со знакомым внешним видом и характеристиками

29.05.2025, MForum.ru

Месяц назад Huawei анонсировала смартфон Enjoy 80 для китайского рынка. Теперь устройство появилось на глобальной странице Huawei как Nova Y73. По дизайну и характеристикам оно идентично Enjoy 80, за исключением двух вариантов цвета — синего и черного.

Huawei Nova Y73 оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Внутри выреза экрана находится 8-мегапиксельная фронтальная камера, а сзади находится 50-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1.8 и неуказанным вторым вспомогательным объективом.

Чипсет традиционно не раскрывается. По слухам, новинка базируется на Kirin 710A — 14-нм чипом 2018 года. Он работает в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти. Huawei также добавила программируемую клавишу Enjoy X на левой стороне.

В программной части новинка получила EMUI 12 от Huawei. Аккумулятор емкостью 6620 мАч и поддерживает проводную зарядку до 40 Вт. Nova Y73 также имеет защиту от пыли и влаги по классу IP64, NFC, разъем для наушников и ИК-порт.

Информация о ценах и доступности пока не объявлена.