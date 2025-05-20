Анонсы: Huawei представила Nova 14 Ultra со спутниковой связью и HarmonyOS 5

20.05.2025, MForum.ru

Huawei официально представила серию смартфонов Nova 14, включая флагманскую модель Nova 14 Ultra. Новинки стали первыми в мире моноблочными смартфонами предустановленной HarmonyOS 5. Ранее эта операционная система использовалась только в складных моделях Huawei.

Точная модель чипсета не разглашается, но известно, что устройство построено на базе процессора Kirin. Дисплей новики представляет собой изогнутую 6,81-дюймовую LTPO OLED матрицу разрешением 2860 × 1272 пикселей с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Экран защищен стеклом Kunlun Glass и обеспечивает пиковую яркость 5500 кд/м².

На задней панели установлена система из четырех камер: основной модуль на 50 Мп с переменной диафрагмой (f/1.4–f/4.0) и оптической стабилизацией, перископический телеобъектив 50 Мп с 3,7-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом, ультраширокоугольный модуль 13 Мп для макросъемки и мультиспектральный цветовой датчик 1,5 Мп.Все основные камеры оснащены цветовым фильтром RYYB от Huawei.

Фронтальная камера – 50-мегапиксельная с дополнительным 8-мегапиксельным сенсором, обеспечивающим 2-кратный оптический и 5-кратный цифровой зум.

Камеры поддерживают запись видео в 4K и предлагают множество интеллектуальных режимов, включая AI Portrait Retouch (автоматическая оптимизация света и теней), AI Magic Image Transfer (распознавание и редактирование элементов изображения) и AI Elimination (удаление нежелательных объектов с фотографий).

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5500 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Пяти минут зарядки достаточно для 5,3 часов просмотра видео. Смартфон поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 и оснащен стереодинамикам и боковым сканером отпечатков пальцев.

Huawei Nova 14 Ultra соответствует стандартам защиты IP68/69 и поддерживает спутниковую связь на территории Китая для отправки сообщений, звонков и пейджинга.

Nova 14 Ultra стоит от 4199 юаней (около $582) за модель Kunlun Glass на 256 ГБ. Вариант на 512 ГБ стоит 4499 юаней (около $624), а версия на 1 ТБ стоит 4999 юаней (около $694). Продажи в Китае начнутся 23 мая, цветовая гамма модели: Floating Gold, Floating White, Flowing Purple и Obsidian Black.