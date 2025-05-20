Анонсы: Huawei Nova 14 и Nova 14 Pro представлены официально

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Анонсы: Huawei Nova 14 и Nova 14 Pro представлены официально

20.05.2025, MForum.ru

Huawei анонсировала в Китае новые устройства серии Nova 14. Новинки позиционируются как устройства для пользователей, которым нужен стильный дизайн, мощные камеры и более интеллектуальные функции искусственного интеллекта.

Анонсы: Huawei Nova 14 и Nova 14 Pro представлены официально

Nova 14 оснащен 6,7-дюймовым плоским дисплеем разрешением 2412×1084 с поддержкой адаптивной частоты обновления 120 Гц. Nova 14 Pro получил 6,78-дюймовый изогнутый дисплей разрешением 2776×1224 с поддержкой технологии LTPO для динамического диапазона обновления 1–120 Гц. Оба дисплея оснащены функциями защиты глаз, направленными на снижение нагрузки при длительном использовании.

Анонсы: Huawei Nova 14 и Nova 14 Pro представлены официально

Хотя Huawei официально не раскрывает подробности о процессоре для обеих моделей, оба телефона обеспечивают высокую эффективность работы. Аппаратное обеспечение оптимизировано для интеллектуальной многозадачности, обработки изображений в реальном времени и операций с малой задержкой, что особенно важно для функций на базе ИИ, встроенных в новые модели.

Обе модели работают под управлением HarmonyOS 5 из коробки. Система представляет улучшенные инструменты многозадачности, такие как Live Window, Tap-to-Share и вход в систему Huawei ID одним щелчком. Голосовой помощник Celia от Huawei также был обновлен с более реалистичной моделью ИИ, способной обрабатывать более широкий спектр ежедневных команд и контекстных ответов.

Анонсы: Huawei Nova 14 и Nova 14 Pro представлены официально

Nova 14 оснащен тройной тыловой камерой, с 50-мегапиксельным основным сенсором RYYB Ultra Vision (f/1.9), 12-мегапиксельным телеобъективом RYYB для портретной съемки с оптической стабилизацией изображения (f/2.4) и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным макрообъективом (f/2.2). Также смартфон оснащен 50-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи с высоким разрешением.

Nova 14 Pro получил 4 сенсора тыловой камеры: 50-мегапиксельный основной RYYB с переменной диафрагмой (f/1.4–f/4.0, OIS), 12-мегапиксельный телеобъектив RYYB для портретов (f/2.4, OIS), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный макрообъектив (f/2.2) и 1,5-мегапиксельный объектив Maple Color (f/2.4) для точной цветопередачи. На передней панели размещены две камеры:50-мегапиксельный портретный объектив и 8-мегапиксельный объектив для макросъемки с 5-кратным зумом.

Анонсы: Huawei Nova 14 и Nova 14 Pro представлены официально

Обе новинки оснащены аккумулятором емкостью 5500 мАч и поддерживают 100-ваттную технологию Huawei SuperCharge Turbo. Huawei включает в комплект поставки новое зарядное устройство Ice Crystal All-in-One мощностью 100 Вт, обещающее быструю и эффективную зарядку.

Серия Nova 14 поддерживает двухрежимный спутниковый обмен сообщениями BeiDou, что позволяет пользователям обмениваться как изображениями, так и местоположениями. Набор камер AI включает такие функции, как Magic Eraser, 3D-контурирование лица и улучшенные режимы украшения портретов.

Модель Pro впервые в линейке Nova представляет интеллектуальную клавишу управления. Как стандартная, так и Pro-версии также поддерживают корпуса E-Ink с поддержкой NFC, что позволяет пользователям персонализировать крышку с помощью пользовательского контента.

Анонсы: Huawei Nova 14 и Nova 14 Pro представлены официально

Стандартная версия Nova 14 стоит 2699 юаней (примерно 373 долл. США) за вариант на 256 ГБ, 2999 юаней (примерно 415 долл. США) за модель на 512 ГБ и 3199 юаней (примерно 443 долл. США) за версию Kunlun Glass Edition на 512 ГБ. Продажи начнутся 30 мая в трех цветах: Feather Sand Black, Frosted White и Ice Crystal Blue.

Стоимость Nova 14 Pro начинается с 3499 юаней (примерно 483 долл. США) за версию на 256 ГБ, 3799 юаней (примерно 524 долл. США) за модель на 512 ГБ и 3999 юаней (примерно 551 долл. США) за вариант Kunlun Glass. Он поступит в продажу раньше, с 23 мая, и будет доступен в четырех цветах: Feather Sand Black, Frosted White, Ice Crystal Blue и Ice Crystal Pink.

Анонсы: Huawei Nova 14 и Nova 14 Pro представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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