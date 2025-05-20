Анонсы: Huawei Nova 14 и Nova 14 Pro представлены официально

20.05.2025, MForum.ru

Huawei анонсировала в Китае новые устройства серии Nova 14. Новинки позиционируются как устройства для пользователей, которым нужен стильный дизайн, мощные камеры и более интеллектуальные функции искусственного интеллекта.

Nova 14 оснащен 6,7-дюймовым плоским дисплеем разрешением 2412×1084 с поддержкой адаптивной частоты обновления 120 Гц. Nova 14 Pro получил 6,78-дюймовый изогнутый дисплей разрешением 2776×1224 с поддержкой технологии LTPO для динамического диапазона обновления 1–120 Гц. Оба дисплея оснащены функциями защиты глаз, направленными на снижение нагрузки при длительном использовании.

Хотя Huawei официально не раскрывает подробности о процессоре для обеих моделей, оба телефона обеспечивают высокую эффективность работы. Аппаратное обеспечение оптимизировано для интеллектуальной многозадачности, обработки изображений в реальном времени и операций с малой задержкой, что особенно важно для функций на базе ИИ, встроенных в новые модели.

Обе модели работают под управлением HarmonyOS 5 из коробки. Система представляет улучшенные инструменты многозадачности, такие как Live Window, Tap-to-Share и вход в систему Huawei ID одним щелчком. Голосовой помощник Celia от Huawei также был обновлен с более реалистичной моделью ИИ, способной обрабатывать более широкий спектр ежедневных команд и контекстных ответов.

Nova 14 оснащен тройной тыловой камерой, с 50-мегапиксельным основным сенсором RYYB Ultra Vision (f/1.9), 12-мегапиксельным телеобъективом RYYB для портретной съемки с оптической стабилизацией изображения (f/2.4) и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным макрообъективом (f/2.2). Также смартфон оснащен 50-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи с высоким разрешением.

Nova 14 Pro получил 4 сенсора тыловой камеры: 50-мегапиксельный основной RYYB с переменной диафрагмой (f/1.4–f/4.0, OIS), 12-мегапиксельный телеобъектив RYYB для портретов (f/2.4, OIS), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный макрообъектив (f/2.2) и 1,5-мегапиксельный объектив Maple Color (f/2.4) для точной цветопередачи. На передней панели размещены две камеры:50-мегапиксельный портретный объектив и 8-мегапиксельный объектив для макросъемки с 5-кратным зумом.

Обе новинки оснащены аккумулятором емкостью 5500 мАч и поддерживают 100-ваттную технологию Huawei SuperCharge Turbo. Huawei включает в комплект поставки новое зарядное устройство Ice Crystal All-in-One мощностью 100 Вт, обещающее быструю и эффективную зарядку.

Серия Nova 14 поддерживает двухрежимный спутниковый обмен сообщениями BeiDou, что позволяет пользователям обмениваться как изображениями, так и местоположениями. Набор камер AI включает такие функции, как Magic Eraser, 3D-контурирование лица и улучшенные режимы украшения портретов.

Модель Pro впервые в линейке Nova представляет интеллектуальную клавишу управления. Как стандартная, так и Pro-версии также поддерживают корпуса E-Ink с поддержкой NFC, что позволяет пользователям персонализировать крышку с помощью пользовательского контента.

Стандартная версия Nova 14 стоит 2699 юаней (примерно 373 долл. США) за вариант на 256 ГБ, 2999 юаней (примерно 415 долл. США) за модель на 512 ГБ и 3199 юаней (примерно 443 долл. США) за версию Kunlun Glass Edition на 512 ГБ. Продажи начнутся 30 мая в трех цветах: Feather Sand Black, Frosted White и Ice Crystal Blue.

Стоимость Nova 14 Pro начинается с 3499 юаней (примерно 483 долл. США) за версию на 256 ГБ, 3799 юаней (примерно 524 долл. США) за модель на 512 ГБ и 3999 юаней (примерно 551 долл. США) за вариант Kunlun Glass. Он поступит в продажу раньше, с 23 мая, и будет доступен в четырех цветах: Feather Sand Black, Frosted White, Ice Crystal Blue и Ice Crystal Pink.