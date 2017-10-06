Анонсы: Honor 9i с 5,9-дюймовым дисплеем и четырьмя камерами дебютировал в Индии

MForum.ru
06.10.2017,
Под принадлежащим Huawei суббрендом Honor на индийский рынок выведен смартфон Honor 9i. Новинка получила сдвоенные камеры на передней и задней панелях, а также экран с соотношением сторон 18:9. Новинка является эксклюзивом Flipkart, где он предлагается по специальной цене 17 999 рупий. Стандартная цена будет на 2000 рупий выше.
Технически Honor 9i аналогичен представленному в Китае Maimang 6 и предлагаемому в Малайзии Honor Nova 2i. Ключевые спецификации новинки – 5,9-дюймовый дисплей 18:9 разрешением 1080x2160 точек, сдвоенные камеры спереди и сзади (16+2 Мп и 13+2 Мп, соответственно), чипсет Kirin 659, 4 Гб ОЗУ, аккумулятор емкостью 3340 мАч и сканер отпечатка пальца на задней панели. Начало продаж Honor 9i – 14 октября.
© Антон Печеровый,
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