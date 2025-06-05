Слухи: Раскрыты основные спецификации Honor MagicPad 3

05.06.2025, MForum.ru

Honor выпустила планшет MagicPad 2 в июле прошлого года, а значит, уже скоро будет анонсирован его приемник. Согласно новому слуху из Китая, MagicPad 3 будет официально представлен к концу этого месяца.

Honor MagicPad 2

Также утечка раскрыла основные спецификации устройства. Honor MagicPad 3 будет оснащен 13,2-дюймовым ЖК-экраном с высокой частотой обновления. Точная частота не упоминается, но поскольку дисплей MagicPad 2 имел 144 Гц, можно предположить, что она останется прежней.

MagicPad 3 будет работать на базе Snapdragon 8 Gen 3 SoC в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ и хранилищем объемом до 1 ТБ. Также новинка будет поддерживать проводную зарядку мощностью 66 Вт и будет предлагаться в цветах Moon Shadow White, Floating Gold и Starry Sky Gray.

По сравнению с предшественником, технология дисплея перешла с OLED на LCD , но у MagicPad 3 экран немного больше и более быстрый чипсет. Будет интересно посмотреть на цену — останется ли она прежней или нет.