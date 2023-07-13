Анонсы: Представлен Honor MagicPad 13 с 13-дюймовым экраном и Snapdragon 888

13.07.2023, MForum.ru

Портфолио компании Honor пополнил планшет MagicPad 13. Планшет получил стильный дизайн в стиле Honor 90, включая островок камеры и тонкие рамки на передней панели. Однако базируется новинка на достаточно старом чипсете Snapdragon 888.

Honor MagicPad 13 оснащен 13-дюймовым сверхчетким дисплеем IMAX Enhanced разрешением 2,8K (2880×1840 точек) и точностью цветопередачи ∆E<1, что является первым случаем для ЖК-панели. Панель предлагает адаптивную частоту обновления 144 Гц, пиковую яркость 700 нит и соотношение экрана к корпусу до 90%. Завершает портрет экрана поддержка HDR 10. Таким образом, покупатели получат отличные мультимедийные возможности. Толщина 6,4 мм, вес – 600 г.

Чип Snapdragon 888, размещенный внутри MagicPad 13, может вернуть воспоминания о начале 2019 года. Впрочем, этот 5-нм процессор с легкостью справляется с большинством ресурсоемких задач, пусть и с заметным нагревом. Honor MagicPad 13будет предлагаться с 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ встроенной памяти.

Кроме того, MagicPad 13 стал первым устройством в отрасли трехмерным пространственным звуком без наушников. Восемь сабвуферов на уровне динамиков в устройстве позволят наслаждаться пространственным звуком без необходимости подключать наушники. Что касается программного обеспечения, планшет работает под управлением операционной системы MagicOS 7.2 с Android 13. В Honor также включены некоторые приложения для повышения производительности, такие как Honor Docs, которые работают аналогично пакету Microsoft Office.

Honor MagicPad 13 будет доступен для предварительных заказов в Китае, начиная с 12 июля в 21:30, начало отгрузок – 20 июля в 10:08. Планшет будет доступен в трех конфигурациях: 8 ГБ + 256 ГБ ($449), 12 ГБ + 256 ГБ ($494), 16 ГБ + 512 ГБ ($554).