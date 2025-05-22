Анонсы: Представлен игровой планшет Infinix Xpad GT с 13-дюймовым дисплеем 144 Гц и Snapdragon 888

22.05.2025, MForum.ru

Infinix Xpad представляет собой доступный планшет с подключением к 4G-сетям, выпущенный в прошлом году. Теперь компания представила модель GT, которая ориентирована на геймеров с ограниченным бюджетом и достигает своей цели по соотношению цены и качества с неожиданным выбором чипсета.

Infinix Xpad GT работает на базе Snapdragon 888 — да, 5-нм чипе конца 2021 года, который в свое время устанавливался на многие флагманские телефоны. Чип работает в паре с большой испарительной камерой для охлаждения, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти.

Причем, несмотря на почтенный возраст Adreno 660, он все еще обещает высокую частоту кадров в играх. Infinix утверждает, что Xpad GT может выдавать 144 кадра в секунду в Standoff 2, 120 кадров в секунду в Honor of Kings и Mobile Legends и 90 кадров в секунду в PUBG.

Infinix Xpad GT оснащен большим 13-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Это 10-битная панель с поддержкой HDR10, разрешением 2880 x 1840 пикселей и пиковой яркостью 700 нит.

Infinix Xpad GT оснащен 8 динамиками и 3D-звуком с обработкой DTS. Разъема для наушников нет, но Infinix включила в комплект адаптер USB-C на 3,5 мм и защитный чехол из веганской кожи. Есть два аксессуара, которые продаются отдельно — клавиатура с трекпадом и стилус.

Infinix Xpad GT получил тонкий металлический корпус толщиной 6,5 мм, но он вмещает аккумулятор емкостью 10 000 мАч. Этот аккумулятор поддерживает зарядку 33 Вт. На задней панели расположена 13-мегапиксельная камера, а на передней — 8-мегапиксельная камера.

Infinix Xpad GT доступен для предварительного заказа в Малайзии. Цена на модель 8/256 ГБ Stellar Grey составляет 1700 малайзийских ринггитов (400 долл. США). Доставка начнется через 14 дней, а в качестве бонуса за предварительный заказ покупатель получает клавиатуру и стилус бесплатно.