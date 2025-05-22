Анонсы: Представлен игровой планшет Infinix Xpad GT с 13-дюймовым дисплеем 144 Гц и Snapdragon 888

MForum.ru

Анонсы: Представлен игровой планшет Infinix Xpad GT с 13-дюймовым дисплеем 144 Гц и Snapdragon 888

22.05.2025, MForum.ru

Infinix Xpad представляет собой доступный планшет с подключением к 4G-сетям, выпущенный в прошлом году. Теперь компания представила модель GT, которая ориентирована на геймеров с ограниченным бюджетом и достигает своей цели по соотношению цены и качества с неожиданным выбором чипсета.

Анонсы: Представлен игровой планшет Infinix Xpad GT с 13-дюймовым дисплеем 144 Гц и Snapdragon 888

Infinix Xpad GT работает на базе Snapdragon 888 — да, 5-нм чипе конца 2021 года, который в свое время устанавливался на многие флагманские телефоны. Чип работает в паре с большой испарительной камерой для охлаждения, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти.

Причем, несмотря на почтенный возраст Adreno 660, он все еще обещает высокую частоту кадров в играх. Infinix утверждает, что Xpad GT может выдавать 144 кадра в секунду в Standoff 2, 120 кадров в секунду в Honor of Kings и Mobile Legends и 90 кадров в секунду в PUBG.

Анонсы: Представлен игровой планшет Infinix Xpad GT с 13-дюймовым дисплеем 144 Гц и Snapdragon 888

Infinix Xpad GT оснащен большим 13-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Это 10-битная панель с поддержкой HDR10, разрешением 2880 x 1840 пикселей и пиковой яркостью 700 нит.

Infinix Xpad GT оснащен 8 динамиками и 3D-звуком с обработкой DTS. Разъема для наушников нет, но Infinix включила в комплект адаптер USB-C на 3,5 мм и защитный чехол из веганской кожи. Есть два аксессуара, которые продаются отдельно — клавиатура с трекпадом и стилус.

Анонсы: Представлен игровой планшет Infinix Xpad GT с 13-дюймовым дисплеем 144 Гц и Snapdragon 888

Infinix Xpad GT получил тонкий металлический корпус толщиной 6,5 мм, но он вмещает аккумулятор емкостью 10 000 мАч. Этот аккумулятор поддерживает зарядку 33 Вт. На задней панели расположена 13-мегапиксельная камера, а на передней — 8-мегапиксельная камера.

Infinix Xpad GT доступен для предварительного заказа в Малайзии. Цена на модель 8/256 ГБ Stellar Grey составляет 1700 малайзийских ринггитов (400 долл. США). Доставка начнется через 14 дней, а в качестве бонуса за предварительный заказ покупатель получает клавиатуру и стилус бесплатно.

Анонсы: Представлен игровой планшет Infinix Xpad GT с 13-дюймовым дисплеем 144 Гц и Snapdragon 888

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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