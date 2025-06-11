Анонсы: Honor X6c дебютирует с дисплеем 120 Гц и Helio G81 Ultra

MForum.ru
11.06.2025,
Honor официально представил бюджетный смартфон X6. Он предлагает солидный список характеристик, включая ЖК-дисплей с частотой обновления 120 Гц, до 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, а также аккумулятор емкостью 5300 мАч с зарядкой 35 Вт.
Honor X6c оснащен 6,61-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 120 Гц. Панель рассчитана на пиковую яркость 1000 нит, в ее вырезе разместилась 5 Мп камера для сэлфи. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения питания.
Honor X6c базируется на чипсета Helio G81 Ultra от MediaTek в паре с 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти. На задней панели находится основная камера на 50 МП с диафрагмой f/1.8 и вспомогательный датчик глубины QVGA
В программной части речь идет о MagicOS 9 поверх Android 15. Также отметим рейтинг IP64, специальную кнопку AI и разъем для наушников. Honor X6c поставляется в цветах Ocean Cyan, Moonlight White и Midnight Black. Цены в Малайзии начинаются от RM 599 ($141).
© Антон Печеровый,
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