Анонсы: Представлен Honor 9 Lite с экраном 18:9 и четырьмя камерами

21.12.2017, MForum.ru

Компания Huawei официально представила вариант смартфона Honor 9 Lite оснащенный дисплеем с соотношением сторон 18:9 и двумя сдвоенными камерами. Напомню, представленная ранее уже была упрощенная версия Honor 9 была оснащена экраном 16:9. Альтернативное имя новинки – Honor 9 Youth Edition.

Диагональ экрана Honor 9 Lite составляет 5,65 дюйма, разрешение – 2160х1080 точек, технология – IPS. Основа аппаратной платформы – чипсет Kirin 659 с 8-ядерным процессором. Таким образом Honor 9 Lite аналогичен последним новинкам Huawei – Enjoy 7s, Mate 10 Lite, Maimang 6 и Nova 2i. Объем ОЗУ – 3 либо 4 Гб, встроенной памяти – 32 либо 64 Гб (с возможностью расширения картами microSD). Емкость аккумулятора – 3000 мАч.

Отдельно остановимся на фоточасти новинки, представленной сочетанием 13 и 2 Мп сенсоров. При этом в наличии все актуальные функции – PDAF, HDR, цифровой зум, 3D-панорама, фотографии с эффектом боке, съемка при обнаружении улыбки, голосовое управление, добавление водяных знаков, серийная съема и замедленное видео. Сканер отпечатка пальца разместился на задней панели. Из прочего отметим 4G VoLTE, Wi-Fi, 4,2 Bluetooth, USB-C и GPS, а также отсутствие 4G + и NFC. ОС – Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0.

Габаритные размеры новинки – 151 x 71,9 x 7,6 мм, вес – 149 граммов. Передняя и задняя панели Honor 9 Lite закрыты 2,5D-стеклом, а аппарат предлагается в четырех цветовых решениях – Navy Blue (синей), Seagull Grey (серый), Magic Nightfall (черный) и Pearl White (белый). Цена базовой версии (3+32 Гб) составляет 1199 юаней (~ $ 182), середнячок с 4+32 Гб оценен в 1499 юаней (~ $ 227), а за топовый Honor 9 Lite с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти придется выложить 1799 юаней (~ $ 273). Начало продаж на домашнем рынке намечено на 26 декабря, позднее Honor 9 Lite появится еще в 14 странах, включая Россию.