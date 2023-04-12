Слухи: Huawei Enjoy 60X будет оснащен АКБ емкостью 7000 мАч

MForum.ru
12.04.2023,
Компания Huawei готовится к анонсу нового смартфона серии Enjoy — Huawei Enjoy 60X. Новинка может похвастаться огромным 6,95-дюймовым IPS LCD дисплеем. Кроме того, устройство получит мощный процессор и высококачественную систему камер.
Официальный аккаунт Huawei в социальных сетях подтвердил дату запуска Huawei Enjoy 60X. Устройство будет официально анонсировано в Китае 17 апреля 2023 года в 14:30 по местному времени. Тизер подтверждает колоссальную батарею устройства емкостью 7000 мАч, а также заднюю панель с кожаной отделкой, придающую устройству уникальный вид. Одновременно со смартфоном Enjoy 60X будут анонсированы устройства серии Nova 11.
Enjoy 60X сможет похвастаться 6,95-дюймовым TFT-дисплеем разрешением 720 x 1600 пикселей и соотношением сторон 20:9. Он основан на чипсете Kirin 710A в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. В программной части устройство работает на HarmonyOS 3.0, собственной операционной системе Huawei.
Благодаря большей емкости аккумулятора Huawei Enjoy 60X предназначен для удовлетворения потребностей пользователей, которым требуется устройство позволяющее использовать его длительное время без подзарядки. Возможная цена новинки 1999 юаней (307 долларов США) за базовый вариант и 2 199 юаней (337 долларов США) за более дорогой вариант. Huawei Enjoy 60X будет доступен в черном, синем и золотом цветах.
В дополнение к мощной батарее, Enjoy 60X будет оснащаться двойной тыловой камерой с основным сенсором разрешением 48 МП и 2 Мп датчиком глубины. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Enjoy 60X будет поддерживать две SIM-карты и подключение 4G LTE, а также будет предлагать быструю зарядку 22,5 Вт.
© Антон Печеровый,
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