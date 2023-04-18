Анонсы: Huawei Enjoy 60X дебютировал с АКБ емкостью 7000 мАч

MForum.ru

Анонсы: Huawei Enjoy 60X дебютировал с АКБ емкостью 7000 мАч

18.04.2023, MForum.ru

Huawei анонсировала множество новых продуктов, и бюджетный смартфон Enjoy 60X. Новинка получила емкую батарею и весьма интересный дизайн.

Анонсы: Huawei Enjoy 60X дебютировал с АКБ емкостью 7000 мАч

Huawei Enjoy 60X оснащен большим 6,95-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением FHD+. Основа «железа» - Snapdragon 680 в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ встроенной памяти. В программной части устройство работает на HarmonyOS 3.0 из коробки.

Анонсы: Huawei Enjoy 60X дебютировал с АКБ емкостью 7000 мАч

Фоточасть Enjoy 60X представлен 50-мегапиксельным основным сенсором и 2 Мп датчиком глубины. В вырезе на передней панели размещена одиночная 8-мегапиксельная селфи-камера.

Анонсы: Huawei Enjoy 60X дебютировал с АКБ емкостью 7000 мАч

Enjoy 60X рассчитан на то, чтобы работать дольше, чем целый день. Аккумулятор емкостью 7000 мАч должен держать владельца подальше от зарядного устройства в течение как минимум двух дней, даже при умеренном или интенсивном использовании. Однако зарядка АКБ может занять немного сравнительно много времени, поскольку входная мощность достигает только 22,5 Вт, что для АКБ в 7000 мАч не так много.

Анонсы: Huawei Enjoy 60X дебютировал с АКБ емкостью 7000 мАч

Есть пять вариантов цвета, в зависимости от варианта задняя панель будет либо из пластика, либо из искусственной кожи. Оранжевая и одна из черных расцветок предлагают кожаную отделку, а белая, зеленая и другая черная — обычный пластик. На данный момент нет информации о ценах и наличии. Мы также не уверены, выйдет ли Enjoy 60X за пределы Китая.

Анонсы: Huawei Enjoy 60X дебютировал с АКБ емкостью 7000 мАч

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

12.04. [Новинки] Слухи: Huawei Enjoy 60X будет оснащен АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru

07.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС ищет поставщиков телеком-оборудования / MForum.ru

24.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Huawei Watch Ultimate с 1,5-дюймовым дисплеем / MForum.ru

22.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Mate X3 / MForum.ru

21.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китай делает ставку на избранные компании / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 17:23 ABloud Тема: кибербезопасность (01.09.2019)
[Кибербезопасность. МТС] МТС SOC защитил телеканал «ТВ Центр» от кибератак 18 апреля 2023 г. Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о ...
Вчера 16:20 ABloud Тема: Красноярский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Красноярский край. МегаФон] МегаФон улучшил связь в жилых районах Красноярска 18 апреля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Оператор модернизировал телеком-инфраструктуру в ...
Вчера 11:39 ABloud Тема: Белгородская область (04.03.2012)
[Развитие сетей. Белгородская область. VoWiFi. ВымпелКом] Клиенты билайн в Белгородской области смогут звонить и отправлять СМС по Wi-Fi билайн в Белгородской области запустил технологию Voice over ...
17.04.2023 13:46 ABloud Тема: VoWifi (11.08.2014)
[Развитие сетей. VoWiFi. Северная Осетия. Вымпелком] Клиенты билайн во Владикавказе могут использовать Wi-Fi для звонков и отправки СМС билайн запустил технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi) во ...
17.04.2023 13:30 ABloud Тема: Северная Осетия - Алания (04.12.2007)
[Развитие сетей. VoWiFi. Северная Осетия. Вымпелком] Клиенты билайн во Владикавказе могут использовать Wi-Fi для звонков и отправки СМС билайн запустил технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi) во ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

18.04. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E2 Play – экран 6,82 дюйма и чипсет Unisoc / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 8 представлен официально / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Enjoy 60X дебютировал с АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru

17.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo S17 и S17 Pro / MForum.ru

17.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 13 Ultra с уникальной камерой представлен официально / MForum.ru

14.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi Band 8 – нечто большее, чем просто ношение на запястье / MForum,.ru

14.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite / MForum.ru

14.04. [Новинки] Слухи: Poco F5 и F5 Pro получат три цветовых варианта / MForum.ru

13.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi 13T Pro будет базироваться на Dimensity 9200 / MForum.ru

13.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 6 со сдвоенной 50 Мп камерой представят 18 апреля / MForum.ru

12.04. [Новинки] Слухи: Realme 11 Pro и 11 Pro+ будут поддерживать зарядку 67 и 100 Вт / MForum.ru

12.04. [Новинки] Слухи: Huawei Enjoy 60X будет оснащен АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru

11.04. [Новинки] Слухи: Появилась информация о спецификациях Oppo Reno 10 Pro+ / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC Wildfire E3 Lite на чипсете Unisoc / MForum.ru

10.04. [Новинки] Анонсы: POCO C51 появился в Индии / MForum.ru

10.04. [Новинки] Слухи: Ключевые спецификации Tecno Camon 20, Camon 20 Pro засветились в Google Play / MForum.ru

07.04. [Новинки] Анонсы: Lava Probuds N31 – бюджетные наушники с 45-ю часами автономности / MForum.ru

07.04. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold2 получит Snapdragon 8 Gen 2 и зарядку 120 Вт / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 10C с 6,6-дюймовым HD+ экраном и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Объявлена дата анонса Vivo T2 5G and T2x 5G в Индии / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: