Анонсы: Huawei Enjoy 60X дебютировал с АКБ емкостью 7000 мАч

MForum.ru
18.04.2023,
Huawei анонсировала множество новых продуктов, и бюджетный смартфон Enjoy 60X. Новинка получила емкую батарею и весьма интересный дизайн.
Huawei Enjoy 60X оснащен большим 6,95-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением FHD+. Основа «железа» - Snapdragon 680 в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ встроенной памяти. В программной части устройство работает на HarmonyOS 3.0 из коробки.
Фоточасть Enjoy 60X представлен 50-мегапиксельным основным сенсором и 2 Мп датчиком глубины. В вырезе на передней панели размещена одиночная 8-мегапиксельная селфи-камера.
Enjoy 60X рассчитан на то, чтобы работать дольше, чем целый день. Аккумулятор емкостью 7000 мАч должен держать владельца подальше от зарядного устройства в течение как минимум двух дней, даже при умеренном или интенсивном использовании. Однако зарядка АКБ может занять немного сравнительно много времени, поскольку входная мощность достигает только 22,5 Вт, что для АКБ в 7000 мАч не так много.
Есть пять вариантов цвета, в зависимости от варианта задняя панель будет либо из пластика, либо из искусственной кожи. Оранжевая и одна из черных расцветок предлагают кожаную отделку, а белая, зеленая и другая черная — обычный пластик. На данный момент нет информации о ценах и наличии. Мы также не уверены, выйдет ли Enjoy 60X за пределы Китая.
© Антон Печеровый,
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