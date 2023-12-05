Анонсы: Huawei Enjoy 70 – 6,75-дюймовый дисплей, 50 Мп камера и АКБ 6000 мАч

MForum.ru

Анонсы: Huawei Enjoy 70 – 6,75-дюймовый дисплей, 50 Мп камера и АКБ 6000 мАч

05.12.2023, MForum.ru

Компания Huawei представила Huawei Enjoy 70 на китайском рынке, переняв эстетику дизайна флагманской серии P60, при характеристиках смартфона среднего класса. Развивая успех своего предшественника Enjoy 60, новая модель сохранила большой дисплей и емкую батарею.

Анонсы: Huawei Enjoy 70 – 6,75-дюймовый дисплей, 50 Мп камера и АКБ 6000 мАч

Huawei Enjoy 70, известный по номеру модели FGD-AL00, оснащен ЖК-панелью с каплевидным вырезом и разрешением HD+ (720 x 1600 пикселей). В официальном списке платформы Huawei Vmall отсутствуют подробности о частоте обновления, что обычно подразумевает частоту обновления дисплея 60 Гц.

Анонсы: Huawei Enjoy 70 – 6,75-дюймовый дисплей, 50 Мп камера и АКБ 6000 мАч

Enjoy 70 оснащен довольно старым чипсетом Kirin 710A, что означает отсутствие поддержки подключения 5G. Объем ОЗУ – 8 Гб, встроенной памяти – 128 или 256 Гб. За автономность отвечает батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. В программной части – Harmony OS 4.

На передней панели Enjoy 70 установлена 8-мегапиксельная камера. На задней панели находятся 50-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельный макрообъектив. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце.

Также отметим Bluetooth 5.1, NFC, порт USB-C и физическую кнопку «Enjoy X», которую можно использовать для отображения сетки из девяти часто используемых приложений. Эта кнопка поддерживает длительное нажатие и двойной щелчок для запуска приложений и доступа к другим функциям.

Анонсы: Huawei Enjoy 70 – 6,75-дюймовый дисплей, 50 Мп камера и АКБ 6000 мАч

Huawei Enjoy 70 доступен в двух вариантах: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти. Эти варианты стоят 1199 юаней (~ 170 долларов США) и 1399 юаней (~ 200 долларов США), соответственно. Купить новинку можно в черном Brilliant Black, белом Snowy White и зеленом Emerald Green.

Клиенты в Китае, решившие сделать предварительный заказ Enjoy 70 с депозитом в размере 100 юаней (~ 14 долларов США), могут получить скидку в размере 150 юаней (~ 21 доллар США), в результате чего окончательные цены составят 1149 юаней (~ 162 доллара США) и 1349 юаней (~ 190 долларов США). Кроме того, первые 500 человек, разместившие заказы, получат право на бесплатную колонку Huawei AI Динамик 2e. Информации о сроке начала отгрузок и глобальной доступности Enjoy 70 пока нет.

Анонсы: Huawei Enjoy 70 – 6,75-дюймовый дисплей, 50 Мп камера и АКБ 6000 мАч

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com, gsmarena.com

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