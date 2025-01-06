Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 70X со спутниковым подключением и батареей емкостью 6100 мАч

06.01.2025, MForum.ru

Компания Huawei представила в Китае новейшее устройство серии Enjoy – Enjoy 70X. Новинка представляет собой предложение среднего класса с элегантным дизайном и батареей емкостью 6100 мАч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 40 Вт.

Huawei Enjoy 70X оснащен изогнутым 6,78-дюймовым OLED-дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. В экране размещен вырез в форме таблетки с фронтальной камерой разрешением 8 МП. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей.

Кроме того, Huawei добавила программируемую боковую клавишу «X button», которую можно использовать для запуска часто используемых приложений, виджетов или контактов.

На задней панели Huawei Enjoy 70X находится 50-мегапиксельная основная камера с 1/1,56-дюймовым датчиком RYYB и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Информация об аппаратной платформе традиционно не раскрывается. Но, основываясь на данных Geekbench, можно предположить, что речь идет о совершенно новом чипсете Kirin 8000A 5G. По слухам данный чипсет оснащен 6 процессорными ядрами: три ядра с тактовой частотой 1,84 ГГц и 3 ядра с тактовой частотой 2,19 ГГц.

За графику отвечает Mali-G610. Согласно результатам Geekbench, Kirin 8000A 5G обеспечит производительность уровня Snapdragon 695. Объем ОЗУ новинки составляет 8 Гб. Программная составляющая – HarmonyOS 4.2.

Еще одной примечательной особенностью является то, что Enjoy 70X поддерживает спутниковое подключение Beidou в Китае с возможностью отправки и получения текстовых сообщений SMS и изображений.

Huawei Enjoy 70X поставляется в четырех цветах: черном Gold Black, белом Snow White, синем Lake Blue и зеленом Spruce Green. Цены начинаются от 1799 юаней (246 долларов США) за комплектацию с 128 ГБ встроенной памяти и доходят до 2299 юаней (314 долларов США) за версию на 512 ГБ. Начало продаж намечено на 10 января.