Анонсы: Представлены 5G-смартфоны серии Enjoy 20

MForum.ru
03.09.2020,
Компания Huawei анонсировала две новинки серии Enjoy 20. Оба устройства базируются на чипсете MediaTek Dimensity 720, соответственно, поддерживают 5G-сети.
Спецификации Huawei Enjoy 20 включают в себя 6,6-дюймовый дисплей разрешением 1600x720 точек, 4/6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб, строенную тыловую камеру (13 Мп основной, 5 Мп широкоугольный, 2 Мп портретный), 8 Мп фронтальную камеру в каплевидном вырезе и АКБ емкостью 5000 мАч. ОС – Android 10 с оболочкой EMUI 10.1. Цена Huawei Enjoy 20 составит 1699 / 1899 юаней за версии с 4 и 6 Гб ОЗУ, соответственно.
Несмотря на схожие названия, отличия Huawei Enjoy 20+ весьма значительны. Этот смартфон получил 6,63-дюймовый дисплей разрешением 2400 x 1080 точек, 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенную камеру с основным сенсором разрешением 48 Мп (широкоугольная – 8 Мп, макро – 5 Мп) и выдвижную фронтальную камеру разрешением 8 Мп. Однако емкость его АКБ составляет лишь 4200 мАч, зато поддерживается быстрая зарядка 40 Вт. На международный рынок Huawei Enjoy 20+ может выйти как Mate 40 Lite E. Цена новинки в Китае – 2299 / 2499 юаней за версии с 6 и 8 Гб ОЗУ, соответственно. Прием предварительных заказов уже начался.
© Антон Печеровый,
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