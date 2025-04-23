Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 80 с большой батареей и приятной ценой

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Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 80 с большой батареей и приятной ценой

23.04.2025, MForum.ru

Huawei представила новейший бюджетный смартфон серии Enjoy в Китае. Huawei Enjoy 80 привлекает внимание аккумулятором емкостью 6620 мАч, 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем и невысокой ценой.

Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 80 с большой батареей и приятной ценой

Huawei Enjoy 80 оснащен 6,67-дюймовый ЖК-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц. Панель рассчитана на пиковую яркость 1000 нит и поддерживает функцию Always-on Display, несмотря на то, что это не OLED.

Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 80 с большой батареей и приятной ценой

Главной изюминкой Huawei Enjoy 80 является емкая батарея 6620 мАч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 40 Вт. Huawei также добавила программируемую клавишу Enjoy X на левой стороне и защиту от пыли и воды IP64.

Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 80 с большой батареей и приятной ценой

Официальный лист технических характеристик не раскрывает чипсет телефона. Новинка работает только с 4G-сетями и высока вероятность того, что ее «сердцем» является Kirin 710A — 14-нм чип 2018 года. Также отметим, что новинка получила 8 ГБ оперативной памяти в стандартной комплектации и до 512 ГБ встроенной памяти.

Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 80 с большой батареей и приятной ценой

На задней панели Huawei Enjoy 80 размещена 50-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1.8 и вспомогательный сенсор, в вырезе экрана – 8-мегапиксельная селфи-камера. Программное обеспечение работает на HarmonyOS 4.0.

Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 80 с большой батареей и приятной ценой

Huawei Enjoy 80 поставляется в цветах Sky Blue, Sky White, Golden Black и Field Green. Цены в Китае установлены на уровне 1199 юаней (165 долларов США) за комплектацию 8/128 ГБ и достигают 1699 юаней (233 доллара США) за комплектацию 8/512 ГБ. Начало продаж в Китае – 26 апреля.

Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 80 с большой батареей и приятной ценой

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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