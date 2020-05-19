Слухи: Доступный смартфон Huawei Enjoy Z получит поддержку сетей 5G

19.05.2020, MForum.ru

Компания Huawei готовит к релизу доступный смартфон с поддержкой сетей 5G. Дата анонса назначена на 24 мая, на рынок новинка выйдет под именем Huawei Enjoy Z 5G.

Какие-либо подробности пока не раскрываются. Однако с учетом позиционирования линейки Enjoy можно предположить, что цена Enjoy Z 5G не превысит 2000 юаней. Основой «железа» этого устройства может стать чипсет MediaTek Tianji 800, выпускаемый по технологическому процессу 7 нм.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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