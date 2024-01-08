Анонсы: Huawei Enjoy 70 Pro с 4G-чипсетом Snapdragon 680 представлен официально

08.01.2024, MForum.ru

Вслед за Enjoy 70 в прошлом месяце компания Huawei сегодня официально представила Enjoy 70 Pro в Китае. Новинка оснащена большим 6,7-дюймовым HD-дисплеем и АКБ, обеспечивающим длительное временя автономной работы, а также радует умеренной ценой.

На передней панели расположен 6,7-дюймовый экран разрешением Full HD. Причем, Huawei заявляет, что он поддерживает функцию всегда включенного дисплея (AOD) для проверки времени и уведомлений. Enjoy 70 Pro оснащен на задней панели, матовым покрытием и боковым датчиком отпечатков пальцев. Смартфон доступен в оттенках Obsidian Black, Snowy White и Emerald Green.

В круглом модуле камеры на задней панели расположены основной датчик разрешением 108 МП и датчик глубины разрешением 2 МП. Для селфи служит 8 Мп сенсор. Коммуникационные возможности включают в себя Wi-Fi 5, Bluetooth 5 и порт Type-C.

Внутри Huawei Enjoy 70 установлен восьмиъядерный процессор Snapdragon 680 4G с четырьмя ядрами Cortex-A73, работающими на частоте 2,4 ГГц, и четырьмя ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1,9 ГГц. SoC работает в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти. В программной части новинка управляется HarmonyOS 4.

За автономность Enjoy 70 Pro отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Huawei утверждает, что устройство набирает заряд до 62% всего за 30 минут. Стоимость Huawei Enjoy 70 Pro начинается с 1449 юаней (~ 205 долларов США) за модель 8/128 ГБ, а версия 8/256 ГБ оценена в 1649 юаней (~ 235 долларов США).