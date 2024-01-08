Анонсы: Huawei Enjoy 70 Pro с 4G-чипсетом Snapdragon 680 представлен официально

MForum.ru
08.01.2024,
Вслед за Enjoy 70 в прошлом месяце компания Huawei сегодня официально представила Enjoy 70 Pro в Китае. Новинка оснащена большим 6,7-дюймовым HD-дисплеем и АКБ, обеспечивающим длительное временя автономной работы, а также радует умеренной ценой.
На передней панели расположен 6,7-дюймовый экран разрешением Full HD. Причем, Huawei заявляет, что он поддерживает функцию всегда включенного дисплея (AOD) для проверки времени и уведомлений. Enjoy 70 Pro оснащен на задней панели, матовым покрытием и боковым датчиком отпечатков пальцев. Смартфон доступен в оттенках Obsidian Black, Snowy White и Emerald Green.
В круглом модуле камеры на задней панели расположены основной датчик разрешением 108 МП и датчик глубины разрешением 2 МП. Для селфи служит 8 Мп сенсор. Коммуникационные возможности включают в себя Wi-Fi 5, Bluetooth 5 и порт Type-C.
Внутри Huawei Enjoy 70 установлен восьмиъядерный процессор Snapdragon 680 4G с четырьмя ядрами Cortex-A73, работающими на частоте 2,4 ГГц, и четырьмя ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1,9 ГГц. SoC работает в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти. В программной части новинка управляется HarmonyOS 4.
За автономность Enjoy 70 Pro отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Huawei утверждает, что устройство набирает заряд до 62% всего за 30 минут. Стоимость Huawei Enjoy 70 Pro начинается с 1449 юаней (~ 205 долларов США) за модель 8/128 ГБ, а версия 8/256 ГБ оценена в 1649 юаней (~ 235 долларов США).
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Enjoy 70 – 6,75-дюймовый дисплей, 50 Мп камера и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Wiko Hi Enjoy 60s 5G с HarmonyOS / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: WIKO Hi Enjoy 60 Pro на Qualcomm Snapdragon 695 представлен официально / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Wiko Hi Enjoy 60 5G – китайский смартфон от французской компании / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Enjoy 60X дебютировал с АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Huawei Enjoy 70 Pro с 4G-чипсетом Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Представлен OPPO Find X7 с 50 Мп строенной камерой и 6.78″ изогнутым OLED-дисплеем / MForum.ru
08.01. [Новинки] CES 2024: Samsung рассказала о новшествах ОС Tizen / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme 12 Pro и 12 Pro+ замечены в TENAA / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Индийский iQOO Neo9 Pro получит SoC Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Наушники OnePlus Buds 3 представлены официально / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 3 получил до 1 Тб встроенной памяти / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13 Pro Plus на MediaTek Dimensity 7200 Ultra с 200 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13 Pro 5G – чипсет Snapdragon 7s Gen 2 и экран 1.5K Dolby Vision OLED / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13 5G получил Dimensity 6080, AMOLED-дисплей 120 Гц и 108 Мп камеру / MForum.ru
04.01. [Новинки] Слухи: В сети появились рендеры Samsung Galaxy A35 / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Vivo X100 и Vivo X100 Pro представлены в Индии / MForum.ru
03.01. [Новинки] Слухи: Для OnePlus 12R подтверждены АКБ емкостью 5500 мАч и экран LTPO 4.0 / MForum.ru
29.12. [Новинки] Анонсы: Vivo V30 Lite 5G с 12 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
29.12. [Новинки] Анонсы: Redmi 13C 5G за 749 юаней представлен официально / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: Nova 12 и Nova 12 Lite представлены официально / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: Nova 12 Ultra и 12 Pro представлены официально / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Lava Storm 5G дебютирует с Dimensity 6080 и 50 Мп камерой / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Oppo A59 на базе Dimensity 6020 / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Poco M6 представлен официально / MForum.ru