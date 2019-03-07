Анонсы: Huawei P Smart+ 2019 (Enjoy 9S) оснастили строенной камерой

07.03.2019, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смартфона Huawei P Smart+ 2019. Основное отличие от базовой модели (в лице Huawei P Smart 2019) — строенная тыловая камера, сочетающая три сенсора: основной 24 Мп, вспомогательные 16 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры Huawei P Smart+ 2019 составляет 8 Мп.

Спецификации Huawei P Smart+ 2019 включают в себя 6,21-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек, систему-на-чипе Kirin 710, 3 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3400 мАч. Габариты устройства составляют 155,2х73,4х7,95 мм при весе 160 г. Выпускаться Huawei P Smart+ 2019 будет в черном и синем цветах. Программная составляющая включает в себя Android 9.0 с оболочкой EMUI 9.0. На домашнем рынке Huawei P Smart+ 2019 будет предлагаться как Enjoy 9S, причем для этого смартфона будет доступа версия со 128 Гб встроенной памяти. Ожидаемая цена Huawei P Smart+ 2019 — 280 евро.