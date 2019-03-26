Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Enjoy 9s и Enjoy 9e

MForum.ru
26.03.2019,
Компания Huawei официально представила смартфоны Enjoy 9s и Enjoy 9e. Оба аппарата будут эксклюзивом для китайского рынка. Впрочем, в других регионах мы их уже видели как Huwei P smart + (2019) и Huawei Y6 (2019), соответственно.
Huawei Enjoy 9s оснащен 6,21-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ c вырезом под 8 Мп фронтальную камеру, чипсетом Kirin 710, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб и аккумулятором емкостью 3400 мАч. Тыловая камера строенная: основной сенсор 24 Мп, широкоугольный 16 Мп и 2 Мп датчик глубины резкости сцены. ОС — Android 9.0 с оболочкой EMUI 9.0. Цена Huawei Enjoy 9s составит 1499 юаней. В Китае Huawei Enjoy 9s уже появился в продаже.
Более простой Huawei Enjoy 9e может порадовать 6,09-дюймовым экраном разрешением HD+ (также с вырезом под 8 Мп фронтальную камеру), чипсетом Helio A22, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (причем без возможности расширения), 13 Мп тыловой камерой и аккумулятором емкостью 3020 мАч. Отделка золотистой версии Huawei Enjoy 9e стилизована под кожу. Купить Huawei Enjoy 9e можно будет за 999 юаней начиная с 8 апреля.
© Антон Печеровый,
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