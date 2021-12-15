Фоторепортажи: Экскурсия по демо-зоне 5G конференции OpenRAN Russia 2021 - Часть 3. Радио Гигабит

MForum.ru
15.12.2021,
Ведет экскурсию Дмитрий Лаконцев, руководитель Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей. Обработка - Алексей Бойко, MForum.ru.
В этой части - разработки компании "Радио Гигабит", Нижний Новгород.
На стенде компании представлены ее разработки, прежде всего, радиомодуль Open RAN 5G n79 (4.4-4,99 ГГц), а также ПО Low-PHY и High-PHY.
Это передатчик 8T8R, полностью отечественная разработка (с использованием зарубежной компонентной базы) по заказу Сколтеха. Это достаточно мощное устройство (20 Вт на канал). Сейчас он интегрируется с базовой станцией Сколтеха, в конце 2022 года ожидается начало серийного производства на заводе Eltex.
Востребованы также и программные разработки компании - ПО Low-PSY и High-PSY.
На экране тестера Keysight можно посмотреть, как работает ПО Low-PSY, разработанное в "Радио гигабит" и задействованное, в частности, в радиомодуле этой компании.
На стенде представлены и другие разработки "Радио Гигабит", в частности, полосовой фильтр (использован в радиомодуле) а также эмулятор радиоканала 5G massive MIMO (используется для отладки радиорешений компании).
Также по теме: Конспекты. Роман Масленников, Радио Гигабит, "Разработка физического уровня базовой станции 5G NR"
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