Телеком: Verizon запустил очередную “первую в мире” сеть 5G

03.10.2018, MForum.ru

Verizon запустил сеть 5G Home. В Хьюстоне, Индианаполисе, Лос-Анджелесе и Сакраменто сеть 5G обеспечивает возможность предоставления услуги 5G ШПД.

Сеть строится на базе стандарта 5G TF (не путать с 5G NR, с которым в компании также экспериментируют), то есть технологии 5G обеспечивают беспроводный “транспорт”, абоненты получают быстрое Wi-Fi подключения с помощью CPE 5G/WiFi. Samsung обеспечил поставку решения инфраструктуры и CPE для установки в помещениях и на улице. Клиенты получают CPE бесплатно, специалисты оператора при необходимости обеспечивают бесплатный монтаж и настройку CPE. Источник: ecnmag.com.

CPE 5G TF Samsumg, источник фото: verizonwireless.com

Клиенты будут платить $50 в месяц за тарифный план, предназначенный для пользователей смартфонов компании, тогда как все, кто не является абонентом мобильной сети Verizon Wireless должны будут заплатить $70 в месяц. Клиенты также получают услугу YouTube TV бесплатно на первые три месяца, а также такие устройства, как Apple TV 4K или Google Chromecast Ultra - без дополнительной оплаты. Услуга позиционируется, как замена фиксированного ШПД беспроводным. Обещаны средние скорости на уровне 300 Мбит/c и пиковые до 940 Мбит/c. Оператор не упоминает о каких-либо ограничениях на объем трафика, хотя не исключено, что в дальнейшем они могут появиться.

Чтобы представлять масштаб запуска - только в Сакраменто Verizon установил малые соты 5G TF более, чем на 200 опорах или столбах освещения.

В Verizon обещают бесплатный для клиентов переход на 5G NR с момента, как соответствующее оборудование, ПО, чипсеты и устройства станут доступны на рынке. Как ожидается, это произойдет в первой половине 2019 года. Источник: verizon.com

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теги: пятое поколение США 5G TF Samsung Verizon

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