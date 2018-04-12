5G: 5G в мире в 2018 году и в ближайшие годы

MForum.ru

5G: 5G в мире в 2018 году и в ближайшие годы

12.04.2018, MForum.ru

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Издание telecoms.com представило интервью с Bernard Bureau, техническим директором оператора Telus, Канада, посвященное 5G. Вашему вниманию - мой пересказ этого интервью.

 

Какие сценарии по вашему мнению могут стимулировать внедрение 5G?

Эти сценарии будут появляться постепенно, по мере того, как будут зреть технологии 5G. Среди тех сценариев, которые, как ожидается, станут реализовываться в ближайшие годы, можно отметить eMBB, WTTx и MTC.

eMBB

Новые флагманские смартфоны обеспечат поддержку eMBB. Росту популярности этой услуги будут способствовать:

  • желание операторов снизить стоимость единицы передачи данных. В 5G этого можно добиться за счет использования massiveMIMO и мультпользовательского MIMO, а также задействования частот 3.5 ГГц и миллиметровых диапазонов, если, конечно, правительство соответствующей страны выделит в этих диапазонах достаточные частотные ресурсы (от 100 МГц в 3.5 ГГц и от 400 МГц в диапазонах миллиметровых волн).
  • интенсивная конкуренция операторов на многих рынках, таких, как Канада. Даже сети LTE-A Pro не смогут конкурировать с сетями 5G, поэтому на рынках, где хотя бы один оператор запустить сеть 5G, другие операторы постараются также запустить сети 5G в сжатый период времени.

WTTx

От англ. Wireless to the X - беспроводно ко всему. Масштабы этого явления будут различными в разных странах в зависимости от ряда факторов, например, от охвата услугами фиксированного интернет-доступа. В Канаде, например, оптоволоконные подключения домохозяйств и бизнесов, уже быстро развиваются, при этом правительство все еще не провело частотные аукционы по распределению частот в диапазонах миллиметровых волн. Поэтому в Канаде WTTx, возможно, и не будет массовым сценарием. Тем не менее, WTTx будет востребован всюду, где подключение к оптоволоконной сети невозможно или слишком дорого.

MTC

От англ. Machine type communications. Для внедрения этого сценария, наличие 5G не является принципиальным. Даже на базе сетей LTE и таких технологий как LTE-M и NB-IoT можно будет добиться таких целей, как подключение до 1 млн устройств на 1 кв.км.
Соответствующие пользовательские сценарии уже активно реализуются в разных странах, помогая решить реальные проблемы ряда вертикальных бизнесов.

Тем не менее технология 5G способна на большее. По мере того, как будет реализована поддержка технологии URLLC (от англ. Ultra Reliable Low Latency Communications - Ультра надежная связь с низкой задержкой), а также технологии динамического сетевого слайсинга (Dynamic Networks Slicing), станет возможной реализация целого ряда новых пользовательских сценариев, для вертикальных и горизонтальных бизнесов, например, C-V2X (подключенные автомобили), автономные летающие беспилотники и так далее.

Динамический слайсинг сети обещает возможность предоставления недорогих услуг в реальном времени с обеспечением специфичных SLA (от англ. Service Layer Agreement - гарантированного уровня качества услуги) для различных клиентов, приложений и т.п.

Как можно монетизировать сети 5G?

Возможен ряд направлений для монетизации:

  • Возможность использования ИИ и ML для анализа Big Data с целью оптимизации затрат бизнесов и упрощения жизни потребителей. Это будет стимулировать подключение к сети всего, что нас окружает.
  • 5G обеспечивает меньшие затраты на подключение, нежели LTE, в том числе в сценариях eMBB.
  • Новые сценарии на базе новых технологий 5G (eMBB, mMTC, URLLC, Сеть как услуга и так далее) откроют новый набор бизнес-возможностей.

Мы планируем внимательно смотреть за рынком и отраслью и заниматься маркетингом с тем, чтобы пользоваться открывающимися бизнес-возможностями по мере их появления. Еще одно возможное направление - это сектор медицины и здравоохранения.

Для того, чтобы оперативно реагировать на появляющиеся запросы бизнеса, принципиально важно обладать развернутыми сетями 5G, которые поддерживают все ключевые технологии. Это позволит адаптировать сети для поддержки множества пользовательских сценариев по мере их возникновения, то есть к монетизации наших активов 5G эффективным образом.

Каким вы прогнозируете 2018 год?

  • Мы ожидаем, что будут появляться все новые сценарии использования сетей 5G.
  • В 2018 году 5G начнет материализовываться, как технология, которой можно воспользоваться.
  • Во многих странах уже идут коммерческие испытания, например, во время крупных спортивных событий. Этот вид активностей мы сможем наблюдать и в течение 2018 года.
  • Будет несколько коммерческих запусков сетей 5G, но без предложения пользователям смартфонов. Эти ранние запуски будут фокусироваться на сценариях WTTx (пользования мобильным интернет-доступом, как фиксированным) с использованием CPE (роутеров 5G/Wi-Fi).

Что следует делать в Северной Америке, чтобы не отстать от прогресса в области 5G?

Доступ к международно гармонизированным частотным диапазонам, таким как 3.5 ГГц критичен для запуска сетей 5G. В Северной Америке предстоит немалая работа для того, чтобы операторы получили доступ к этим частотам.

Страны и компании, которыми первыми запустят 5G, смогут получить существенный выигрыш как технологические лидеры и получат возможность разработать сценарии использования, тогда как остальные операторы вынуждены будут догонять лидеров, теряя возможности и долю рынка. + +

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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