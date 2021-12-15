Фоторепортажи: Экскурсия по демо-зоне 5G конференции OpenRAN Russia 2021 - Часть 1. МТС

15.12.2021, MForum.ru

Ведет экскурсию Дмитрий Лаконцев, руководитель Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей. Обработка - Алексей Бойко, MForum.ru.

Стенды МТС

(1) Кейс - дистанционный мониторинг и диагностика производственного оборудования.

Станок на фото - действующий, он имитирует какой-либо серьезный станок на производстве. В данном случае он занимается фрезеровкой по пластику, но это не принципиально.

Серая коробочка с надписью 5G - это виброакустический датчик, беспроводно подключенный к сети 5G. Он собирает данные о работе станка. Преимущества сети 5G в том, что таких датчиков можно подключить очень много, что позволит собирать и анализировать объемную информацию на любом производстве. Анализируя поступающие с датчиков данные, можно выявлять проблемы в работе производственного оборудования на самой ранней стадии.

(2) Кейс "Виртуальная реальность в учебных целях"

Еще один кейс от МТС. Oculus rift - "очки виртуальной реальности" и "манипуляторы". Этот VR-комплект можно подключить к сети 5G и использовать в различных целях.

Кроме вполне очевидного гейминга, VR сейчас все чаще начинают использовать также, например, в образовательных темах. В частности, для обучения сотрудников предприятия тем или иным производственным операциям или, скажем, пользованию СИЗ в каких-то чрезвычайных ситуациях.

(3) Кейс "Телеприсутствие"

Комплект "телеприсутствия". Камера, надеваемая на голову, с микрофоном и наушником. Подключена по 5G.

Позволяет специалисту использовать кого-то на месте действий, видеть "его глазами" (роль которых играет камера).

Специалист может оценить ситуацию и дать сотруднику на площадке консультацию или пошагово руководить его действиями, или, например, контролировать его работу.

Это также кейс MTS Startup HUB.

(4) Климатический шкаф для решений краевых вычислений

FAR_EDGE - климатический шкаф для размещения серверов, которые обеспечивают краевые вычисления в сети 5G. Разработан в МТС.

Предназначен для размещения IT-оборудования, которое обрабатывает информацию без ее передачи в ядро сети, непосредственно рядом с точкой ее получения и потребления.

В ближайшее время будет установлен в опытной зоне 5G в Сколково. Совместно с МТС ЛИЦ будет наполнять его серверами, ПО, приложениями.

Краевые вычисления эффективны, например, для реализации систем видеоаналитики. Также они применяются для снижения задержки, что актуально, например, на производствах или для решений автономного транспорта.

Шкаф FAR EDGE удобен для реализации подхода Multi-access EDGE computing.

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