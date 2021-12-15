Фоторепортажи: Экскурсия по демо-зоне 5G конференции OpenRAN Russia 2021 - Часть 2. t8, Булат, Eltex, Микран

MForum.ru
15.12.2021,
Ведет экскурсию Дмитрий Лаконцев, руководитель Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей. Обработка - Алексей Бойко, MForum.ru.
В этой части - стенды t8.ru, базовая станция 5G Open RAN Сколтеха, базовая станция LTE450 компании "Булат", умная антенна "Микран".
(5) Компания t8.ru представляет свои разработки.
Транспортная сеть - важный компонент при переходе к 5G. Из-за роста скоростей и пропускной способности радиоподсистемы, растут требования и к транспортной сети, в частности, к применяемому в них DWDM-оборудованию.
Компания t8 представляет DWDM-платформу "Волга", российскую разработку с возможностью передачи трафика со скоростями до 200 Гбит/с.
Эта платформа используется во фронтхоле базовой станции, о которой мы сейчас поговорим.
(6) Базовая станция ЛИЦ Сколтех 5G/4G Open RAN
Антенна и радиомодуль (на стойке), два блока на столе - CU (централизованный модуль) и DU (распределенный модуль). Один DU может управлять 1-5 радиомодулями, 1 CU может управлять 1-5 DU.
Модульный подход позволяет распределить вычислительную нагрузку между элементами сети. В CU и DU находится порядка 80% "интеллекта" базовой станции, в основном "зашитого" в его ПО.
CU и DU - это также отечественная разработка компании Eltex. Причем производится это оборудование также в России. На базе ARM-процессоров.
Приемопередатчик на стойке - от тайваньской Foxconn, но есть и отечественные радиомодули, которые также интегрированы с этой базовой станцией.
Скорости, обеспечиваемые этой базовой станцией - более 1 Гбит/с. Она может использоваться, например, в составе частной сети 5G.
В шкафу помещается ядро сети, а также CU и DU зарубежного производителя на процессорах по архитектуре x86 (два нижних блока в стойке).
Базовая станция управляется софтом, разработанным в Сколтехе.
Отечественные базовые станции будет "пилотироваться" в составе частных сетей на Новолипецком металлургическом комбинате, в Трубное металлургической компании и в Газпроме.
(7) Компания "Булат" представляла базовую станцию 4G/LTE (450 МГц)
Идут активные пилоты этой базовой станции в России.
Радиомодуль LTE450 Булат. БС LTE450 подключена к тому же ядру, что и предыдущая базовая станция 5G. То есть можем видеть, как открытая архитектура позволяет это сделать.
И сертификат соответствия получен.
Сигнал LTE
(8) Компания Микран также ведет разработку решения 5G на основе государственного конкурса.
Разрабатывает и представлен прототип "умной антенны", то есть здесь в одном корпусе - антенна и радиоголова.
Сейчас в Сколтехе "стыкуют" умную антенну Микран с российской базовой станцией и своим ПО. Для нас важно показать, что все прекрасно стыкуется благодаря Open RAN подходу.
--
См. также Часть 1. Кейсы 5G МТС.
--
теги: телеком пятое поколение 5G кейсы выставки фоторепортажи Булат, Микран, Сколтех
Публикации по теме:
15.12. [Новости компаний] Фоторепортажи: Экскурсия по демо-зоне 5G конференции OpenRAN Russia 2021 - Часть 1. МТС / MForum.ru
15.12. [Новости компаний] Конспекты: Роман Масленников, Радио Гигабит, "Разработка физического уровня базовой станции 5G NR" / MForum.ru
02.12. [Новости компаний] 5G: Компоненты: Renesas представила микросхемы трансиверов с повышенной мощностью / MForum.ru
01.12. [Новости компаний] Регулирование: Для 5G в России продолжают искать частоты - но ищут не там / MForum.ru
26.11. [Новости компаний] 5G: Европа должна развивать 5G, чтобы не отстать в международной гонке / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Tecno Spark 8T / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Vivo X70t представлен официально / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M33 5G получит АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Watch 2 Lite представлены в Европе / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Honor Magic Fold замечен на рендерах / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Moto Edge X30 – первый в мире смартфон с Snapdragon 8 Gen 1 / MForum.ru
10.12. [Новинки] Слухи: OPPO Find N замечен на рендерах и фото / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Тонкий и легкий смартфон Xiaomi 11 Youth представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y55s 5G представлен официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 11 4G появился в Индии / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон Philips PH2 оценили в 799 юаней / MForum.ru
07.12. [Новинки] Слухи: Realme 9i получит чипсет Snapdragon 680 / MForum.ru
07.12. [Новинки] Анонсы: Представлен SberBox Time – часы, умная колонка и ТВ-приставка в одном корпусе / MForum.ru
06.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о флагмане Moto Edge X30 / MForum.ru
06.12. [Новинки] Слухи: Аналог Samsung Galaxy Z Flip от Huawei замечен на фото / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Cool 20 Pro со 120 Гц дисплеем представлен официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Honor 60 и Honor 60 Pro представлены официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A13 с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Мультимедийный планшет Blackview Tab 11 представлен официально / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 11T представлен официально / MForum.ru