Фоторепортажи: Экскурсия по демо-зоне 5G конференции OpenRAN Russia 2021 - Часть 2. t8, Булат, Eltex, Микран

MForum.ru

Фоторепортажи: Экскурсия по демо-зоне 5G конференции OpenRAN Russia 2021 - Часть 2. t8, Булат, Eltex, Микран

15.12.2021, MForum.ru

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Ведет экскурсию Дмитрий Лаконцев, руководитель Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей. Обработка - Алексей Бойко, MForum.ru.

В этой части - стенды t8.ru, базовая станция 5G Open RAN Сколтеха, базовая станция LTE450 компании "Булат", умная антенна "Микран".

 

(5) Компания t8.ru представляет свои разработки.

Транспортная сеть - важный компонент при переходе к 5G. Из-за роста скоростей и пропускной способности радиоподсистемы, растут требования и к транспортной сети, в частности, к применяемому в них DWDM-оборудованию.

 

 

Компания t8 представляет DWDM-платформу "Волга", российскую разработку с возможностью передачи трафика со скоростями до 200 Гбит/с.

 

 

Эта платформа используется во фронтхоле базовой станции, о которой мы сейчас поговорим.

 

(6) Базовая станция ЛИЦ Сколтех 5G/4G Open RAN

 

 

Антенна и радиомодуль (на стойке), два блока на столе - CU (централизованный модуль) и DU (распределенный модуль). Один DU может управлять 1-5 радиомодулями, 1 CU может управлять 1-5 DU.

Модульный подход позволяет распределить вычислительную нагрузку между элементами сети. В CU и DU находится порядка 80% "интеллекта" базовой станции, в основном "зашитого" в его ПО.

 

 

CU и DU - это также отечественная разработка компании Eltex. Причем производится это оборудование также в России. На базе ARM-процессоров.

Приемопередатчик на стойке - от тайваньской Foxconn, но есть и отечественные радиомодули, которые также интегрированы с этой базовой станцией.

 

 

Скорости, обеспечиваемые этой базовой станцией - более 1 Гбит/с. Она может использоваться, например, в составе частной сети 5G.

 

 

В шкафу помещается ядро сети, а также CU и DU зарубежного производителя на процессорах по архитектуре x86 (два нижних блока в стойке).

Базовая станция управляется софтом, разработанным в Сколтехе.

Отечественные базовые станции будет "пилотироваться" в составе частных сетей на Новолипецком металлургическом комбинате, в Трубное металлургической компании и в Газпроме.

 

(7) Компания "Булат" представляла базовую станцию 4G/LTE (450 МГц)

Идут активные пилоты этой базовой станции в России.

 

 

Радиомодуль LTE450 Булат. БС LTE450 подключена к тому же ядру, что и предыдущая базовая станция 5G. То есть можем видеть, как открытая архитектура позволяет это сделать.

 

 

И сертификат соответствия получен.

 

Сигнал LTE

 

(8) Компания Микран также ведет разработку решения 5G на основе государственного конкурса.

Разрабатывает и представлен прототип "умной антенны", то есть здесь в одном корпусе - антенна и радиоголова.

 

Сейчас в Сколтехе "стыкуют" умную антенну Микран с российской базовой станцией и своим ПО.  Для нас важно показать, что все прекрасно стыкуется благодаря Open RAN подходу.

--

См. также Часть 1. Кейсы 5G МТС.

--

теги: телеком пятое поколение 5G кейсы выставки фоторепортажи Булат, Микран, Сколтех

© Алексей Бойко, MForum.ru

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