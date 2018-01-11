5G: Какие частотные диапазоны планируют использовать для развертывания систем 5G в мире

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5G: Какие частотные диапазоны планируют использовать для развертывания систем 5G в мире

11.01.2018, MForum.ru

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В список ниже включены не только те диапазоны, в отношении которых есть уверенность в их дальнейшем использовании для развертывания коммерчески доступных сетей 5G, но также диапазоны, которые исследуются в ходе лабораторных испытаний. Источник: GSA.

  • 600 МГц
  • 700 МГц
  • 800 МГц
  • 900 МГц
  • 1400-1500 МГц
  • 2000 МГц
  • 2100 МГц
  • 2300 МГц
  • 2500 МГц
  • 2600 МГц
  • 3300-3400 МГц
  • 3400-3600 МГц
  • 3600-3800 МГц
  • 3800-4200 МГц
  • 4400-4900 МГц
  • 24.25-29.5 ГГц
  • 31.3-31.8 ГГц
  • 64-66 ГГц или 64-86 ГГц

Хотелось бы обратить внимание на отсутствие в списке диапазонов 450 МГц и 1800 МГц.

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теги: пятое поколение

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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