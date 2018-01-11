5G: Какие частотные диапазоны планируют использовать для развертывания систем 5G в мире

11.01.2018, MForum.ru

В список ниже включены не только те диапазоны, в отношении которых есть уверенность в их дальнейшем использовании для развертывания коммерчески доступных сетей 5G, но также диапазоны, которые исследуются в ходе лабораторных испытаний. Источник: GSA.

600 МГц

700 МГц

800 МГц

900 МГц

1400-1500 МГц

2000 МГц

2100 МГц

2300 МГц

2500 МГц

2600 МГц

3300-3400 МГц

3400-3600 МГц

3600-3800 МГц

3800-4200 МГц

4400-4900 МГц

24.25-29.5 ГГц

31.3-31.8 ГГц

64-66 ГГц или 64-86 ГГц

Хотелось бы обратить внимание на отсутствие в списке диапазонов 450 МГц и 1800 МГц.

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теги: пятое поколение

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