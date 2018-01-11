5G: Какие частотные диапазоны планируют использовать для развертывания систем 5G в мире

MForum.ru
11.01.2018,
В список ниже включены не только те диапазоны, в отношении которых есть уверенность в их дальнейшем использовании для развертывания коммерчески доступных сетей 5G, но также диапазоны, которые исследуются в ходе лабораторных испытаний. Источник: GSA.
Хотелось бы обратить внимание на отсутствие в списке диапазонов 450 МГц и 1800 МГц.
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теги: пятое поколение
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© Алексей Бойко,
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