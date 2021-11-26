5G: Европа должна развивать 5G, чтобы не отстать в международной гонке

26.11.2021, MForum.ru

5G это не просто "очередное поколение" мобильной связи, это технология, которая открывает новые сценарии подключенности, которая, как ожидается, будет востребована не только на массовом рынке, но и в самых разных отраслях промышленности. Но чтобы потенциал 5G был реализован в Европе, правительствам, операторам и предприятиям необходимо продолжить активно инвестировать в 5G, чтобы нарастить покрытие эти сетей и догнать в этом передовые страны, уверен Кевин Хэсли, генеральный директор RootMetrics.

Исследования, проведенные организацией по торговле услугами связи ETNO и аналитиками Analysys Mason, показали, что европейские сети 5G сейчас заметно уступают сетям 5G в ряде стран Азии и США с точки зрения доступности 5G. Лишь около 24% мобильных пользователей в Европе могут получить доступ к 5G. Сравните с 75% в США и 93% в Южной Корее (и с около 0% в России), что подчеркивает большой разрыв в доступе к 5G, образовавшийся в мире.

В момент, когда развертывание сетей 5G только начиналось, у некоторых был оптимизм по части перспектив развития этой технологии в России. Еще в 2019 года такие операторы как Deutsche Telekom, Vodafone, BT, Telefonica и Telecom Italia собирались инвестировать более 50 млрд евро в 2019 году для запуска 5G и модернизации инфраструктуры. Но, как оказалось, операторы в Азии и США существенно превзошли европейских коллег, средние инвестиции на душу населения в сети 5G в Японии составили 233 евро, что больше, чем в США - 148 евро и, особенно, в Европе - 95 евро.

Китай, Южная Корея, Япония, США - вот страны, которые добились наибольшего прогресса в развертывании 5G. Как ожидают в GSMA, в Китае к 2025 году на 5G придется 47% всех мобильных подключений. К той же дате проникновение 5G достигнет около 50% в США и в Японии, тогда как Европа хорошо, если доберется до 34%.

Распространение 5G на сельские районы - насущная проблема для большинства стран. Как правило, операторы начинают развертывание 5G в крупных городах, это логичная стратегия, но она приводит к тому, что люди в сельских районах дольше ожидают прихода 5G или вовсе не имеют такой возможности. Здесь велика роль регуляторов, которые могут предпринимать какие-то действия по снижению уровня цифрового неравенства.

Важной частью развертывания 5G являются меры содействия операторам со стороны государства. Например, европейские правительства могут позволить операторам установку антенн или сайтов на общественных зданиях, опорах видеонаблюдения, освещения, светофоры и на другую городскую инфраструктуру.

В сельской местности добиться быстрого внедрения 5G можно будет за счет установки новых более высоких мачт. Пропускная способность 5G (при наличии достаточно широкого диапазона частот) выше, чем у LTE, поэтому одна базовая станция способна обслуживать большее число подключений.

Источник: vanillaplus.com

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