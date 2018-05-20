5G: Verizon объявил, что вторым городом с 5G станет Лос-Анджелес

MForum.ru
20.05.2018,
Verizon планирует запустить широкополосный домашний беспроводный интернет на базе сети 5G в четырех городах США в 4q2018. В частности, сервис запустят в Лос-Анджелесе и Сакраменто. Оператор намеревается на первых порах предлагать услуги 5G в виде фиксированного беспроводного доступа.
На момент запуска сети Verizon 5G, компания планирует развернуть более тысячи сайтов 5G, став первым в США оператором, который запустит массово доступные коммерческие услуги на базе сети 5G. О том, в каких еще двух городах будет развернута поддержка 5G Verizon обещает сообщить позднее в этом году.
Запуская услугу фиксированного доступа поверх сети 5G, оператор намеревается усилить позиции на рынке, где представлены такие конкуренты, как AT&T, Alphabet, Comcast и Charter Communications. Сейчас немалому числу пользователей интернета доступно предложение только одного провайдера ШПД. Расширяя присутствие на рынке домашнего интернета, Verizon потенциально сможет нарастить аудиторию лояльных пользователей своими услуги.
Запуск сети 5G для предоставления услуг фиксированного беспроводного доступа позволит компании накопить необходимый опыт работы с 5G к 2019 году, когда планируется запускать услуги для мобильных абонентов.
Можно вспомнить, что AT&T заявляет о планах запуска мобильных услуг в США на базе сети 5G в конце 2018 года. Известно, что смартфоны, способные работать в сетях 5G начнут появляться с 2019 года и позднее, причем в основном будут ограничены премиальным сегментом. В 2018 году, если и появятся смартфоны с 5G, их выбор будет ограничиваться буквально несколькими моделями.
Как ожидается, запуск сетей 5G придаст новый импульс росту популярности технологий VR и AR, создаст возможности для улучшения эксплуатации роботизированных автомобилей. Кроме того, только сети 5G смогут обеспечить работу триллионов устройств IoT, которые, согласно прогнозам будут подключены к этим сетям в следующие 10 лет.
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© Алексей Бойко,
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