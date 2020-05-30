Модули: Fibocom запускает блокчейн модуль L610 с поддержкой LTE Cat 1

30.05.2020, MForum.ru

Fibocom заявил о запуске первого в мире беспроводого модуля LTE Cat 1, в который интегрирована поддержка блокчейна, сообщает iotbusinessnews.com.

Модуль L610 основан на чипсете UNISOC 8910DM LTE Cat 1 bis и платформе Aitos BoAT (Blockchain of AI Things).

Модуль L610 обеспечивает поддержку беспроводной связи со скоростью до 10 Мбит/c, задержкой менее 100 мс и поддержкой мобильности на скоростях до 100 км/ч.

Модуль предназначен для поддержки приложений IoT, требующих средней скорости связи. А за счет поддержки Aitos's BoAT blockchain SDR для слоя приложений L610 модуль предоставит следующие возможности по части блокчейна:

Контроль доступа, гарантирующий доступ к данным только для стейкхолдеров.

Безопасность, шифрование каждой транзакции.

Прозрачность, обеспечивающая видимость всего журнала транзакций для всех участников.

Модуль L610 уже находится на стадии массового производства в Китае, включая версии для различных регионов.

Модуль обеспечивает поддержку работы в трех режимах, включая LTE Cat 1 bis / GSM / GPRS. Поддержваиется как стандартная передача данных, так и Open CPU. Модуль поддерживает целый ряд функциональностией: VoLTE, аудио, камера, клавиатура и т.п., BT и Wi-Fi Scan.

Поддерживаются различные интерфейсы: USB, UART, SPI, I2C, SDIO и не только.

Модуль совместим с облаками Alibaba, Huaweo и рядом других облачных платформ IoT.

Типичные примеры применения включают: интеллектуальный счетчик электроэнергии, отслеживание активов, портативная рация POC, промышленный DTU, мобильные POS и т.п.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: LTE-M NB-IoT LTE450 Telit модули IoT