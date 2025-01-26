Микроэлектроника: Разработанные в Силовом ключе карбид кремниевые транзисторы задействовали в силовом модуле

MForum.ru
26.01.2025,
Как сообщает Кристина Холупова, CNews, НПО Энергомодуль начала выпуск российских силовых модулей М2ТКПК-400-12-К4-НП5Т.
Это полумост мощностью до 0.5 МВт (1200В 400А), востребованный на рынке элемент силовой электроники, выполненный на двух карбид-кремниевых транзисторах. Предприятие планирует выпустить до 2030 года порядка 100 тысяч модулей на карбиде кремния.
Транзисторы разработаны компанией АО Силовой ключ (ГК Элемент).
Опытные образцы уже переданы заказчику из железнодорожной отрасли для тестирования. Идут переговоры с другими компаниями, в частности – в нефтегазовой отрасли.
Полупроводниковые силовые модули активно использованы в различных отраслях - их используют там, где нужно управлять электроэнергией или ее преобразовывать, особенно когда речь идет системах с большими токами и напряжениями. Это, например, транспортные средства - от судов и электровозов до самокатов и моноколес, электромобили, станки, роботы, ветрогенераторы, солнечные батареи и т.п. В телеком оборудовании силовые модули востребованы в блоках питания и в серверах.
Использование карбида кремния (SiC) – в тренде развития силовых приборов в мире. Выбор данного материала дает возможность получить ряд высоких характеристик приборов на его основе, прежде всего, стойкость к нагреву, возможность работы с высокими токами и напряжениями. Основное - возможность сократить энергопотребление.
Элемент не так давно заявил о планах активной работы на рынке силовой электроники. Компания намерена к 2030 году обеспечить до 60% внутреннего спроса на рынке силовых компонентов, выпуская 100 тыс пластин со структурами на кремнии в год и 40 тысяч пластин SiC.
Рынок силовой электроники в России активно развивается. Выпуском силовой электроники занимается ряд предприятий, например, Ангстрем, Микрон, Протон-Электротекс, Оптрон-Ставрополь и другие.
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теги: микроэлектроника силовая электроника силовые модули Силовой ключ Энергомодуль
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