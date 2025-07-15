Микроэлектроника: Рынок силовых полупроводников – выживают не все

MForum.ru

Микроэлектроника: Рынок силовых полупроводников – выживают не все

15.07.2025, MForum.ru

Сколько позитивных прогнозов обещали рынку силовых полупроводников бурный рост на фоне роста интереса к электромобилям (во многом навязываемого) и к средствам индивидуальной мобильности. Участников рынка не пугали даже сообщения о тренде на консолидацию на этом рынке. Вот и в Японии была предпринята попытка сыграть на этом «вкусном» рынке.

В префектуре Ниигата в 1984 году было построено производство полупроводников. Первоначально оно принадлежало японской Sanyo Electrics, затем, когда американцы «прижали» японских производителей электроники, в 2011 году компания перешла в руки американской Onsemi. В рамках попытки «сделать Японию великой опять» в 2022 году производство перешло в руки японской компании FS Foundry, денег на эту покупку дал правительственный фонд DBI.

Очень скоро выяснилось, что «вкусный» рынок ждет совсем не каждого. И уж точно не тех, кто приходит на готовенькое, с деньгами, полученными от доброго «дяди» в лице государства.

Выручка компании FS Foundry в 2023 году составила $68 млн, а уже в 2024 году сократилась до $17.6 млн. Казалось бы, контрактное производство силовой электроники для электростанций, автомобильного и железнодорожного транспорта, заказы должны поступать со всего мира, но нет, «Скрипач не нужен».

Одна из причин проблем, с которыми столкнулись японцы, хорошо знакома многим российским предприятиям – нехватка оборотных средств. Товарищам из DBI хорошо было бы об этом подумать заранее, и, раз уж выделили средства для покупки бизнеса, выделить также и достаточный объем оборотных средств.

Итог – компания FS Foundry обратилась в суд с иском о защите от требований кредиторов по делу о банкротстве, об этом сообщает Nikkei Asian Review. Госденьги, по сути, «выброшены в пропасть».

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теги: микроэлектроника силовая электроника участники рынка Япония

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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