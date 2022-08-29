Микроэлектроника: Росстандарт сформировал технический комитет по стандартизации СВЧ и силовых компонентов - ТК 328

29.08.2022, MForum.ru

ТК 328 - технический комитет по стандартизации - "Сверхвысокочастотная и силовая электроника". Основная задача нового технического комитета - формирование нового фонда стандартов в области СВЧ и силовой электроники, эффективное применение стандартов для совершенствования нормативной базы, регламентирующей основные технологические, технические, административно-правовые особенности отрасти СВЧ и силовой электроники.

За ТК 328 закреплены такие объекты стандартизации, как: компоненты электрооборудования, выпрямители, преобразователи, стабилизированные источники питания, резисторы, конденсаторы, полупроводниковые приборы, интегральные схемы. Также за ТК 328 закреплено право представлять Россию на международном уровне, участвуя в работе международных технических комитетов по направлениям систем и оборудования силовой электроники, конденсаторов и резисторов для электронной аппаратуры, полупроводниковых устройств.

Состав нового комитета: АО «НПФ «Микран», АО «НИИМА «Прогресс», АО «НИИЭТ», АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС», АО «НИИПП»; ТУСУР, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Севастопольский государственный университет Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина и другие. Функции секретариата взял на себя Российский институт стандартизации.

«Существующие в стране и разработанные в современное время стандарты в области СВЧ электроники на сегодняшний день фактически ограничиваются тремя документами. В свою очередь, стандарты, разработанные ранее, в советское время, устарели. Поэтому в ситуации отсутствия простого и ясного описания изделий СВЧ и силовой электроники каждое предприятие самостоятельно формирует качество изделия, зачастую банально используя зарубежные стандарты или ГОСТы, не соответствующие направлению СВЧ и силовой электроники. Создание нового ТК в этой сфере просто необходимо», – пояснил заместитель председателя ТК 328, заместитель директора НПФ «Микран» Евгений Гаевой.

Источник: gost.ru

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теги: микроэлектроника стандартизация