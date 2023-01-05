Микроэлектроника: Onsemi представила новые решения на основе карбида кремния под брендом EliteSiC 1700В

MForum.ru
05.01.2023,
Американская компания onsemi представит EliteSiC - новое семейство приборов на базе карбида кремния (SiC) на выставке CES2023. В нем три новых прибора, способных работать с напряжениями до 1700В - EliteSiC MOSFET (NTH4LO28N170M1) и два 1700В диода Шоттки (NDSH25170A, NDSH10170A).
Появление таких приборов отвечает тренду на выпуск источников энергии со все более высоким напряжением, например, солнечные панели выпускаются с напряжением от 1100В до 1500В постоянного тока.
У нового транзистора Vgs - 15В/25В, что позволяет применять этот прибор в приложениях, где требуется быстрое переключение. Напряжение затвора - до -10В.
В условиях испытаний, при напряжении 1200В и токе 40А полевой транзистор EliteSiC 1700В достигает заряда затвора Qg 200 нКл, что, по заявлениям компании, лучше, чем у конкурентных изделий, у которых этот показатель составляет порядка 300 нКл. Чем ниже этот параметр, тем более быстродействующим является прибор.
Диоды Шоттки EliteSiC обеспечивают высокую разницу между максимальным обратным напряжением VRRM и пиковым повторяющимся обратным напряжением диода. Новые устройства также обеспечивают отличные значения обратной утечки с максимальным обратным током (IR) всего 40 мкА при 25C и 100 мкА при 175С, что лучше, чем у аналогичных устройств других производителей, которые зачастую не показывают ток ниже 100 мкА при 25С.
Источник: digitimes.com
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теги: микроэлектроника силовая электроника SiC onsemi
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