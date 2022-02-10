Микроэлектроника: Спрос на SiC полупроводники будет расти

MForum.ru

Микроэлектроника: Спрос на SiC полупроводники будет расти

10.02.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Стимулом для этого станет все большее количество электромобилей, работающих с напряжениями выше 800В.

 

 

В период с 2010 по 2020 году законодателем "стандартов" на рынке электромобилей оставалась компания Tesla. Но в последнее время американский производитель дорогих электромобилей (BEV) Lucid Motors и производитель электрических пикапов Rivian показали, что Tesla более не будет единственной компанией, определяющей то, как и куда движется рынок электромобилей. 

На кону - большие деньги. Если к моменту выхода на рынок Tesla она стоила всего $226 млн, то Lucid стала публичной с рыночной стоимостью $33 млрд, а Rivian и вовсе оценивается в $80 млрд. Инвесторы не сомневаются в перспективах BEV. 

Lucid утверждает, что общий объем производства в 2022 году превысит 20 тысяч автомобилей, в основном, это будут роскошные гибридные авто. У Rivian планы скромнее - компания намерена выпустить 1200 автомобилей за этот год, но планам может помешать глобальный кризис нехватки полупроводников. 

В Foxconn / Hon Hai Technology Group работают над своей платформой MIH и уверены в стабильном развитии отрасли. 

Как это связано с прогнозируемым все более активным использованием силовой электроники на базе карбида кремния?

Впервые полупроводники 3-го поколения на основе SiC задействовала Tesla в силовом модуле инвертора. Сделано это было потому, что у SiC полупроводников более широкая ширина запрещенной зоны, что позволяет достигать более высокой плотности мощности в приборах на основе SiC. Модули на базе SiC компактнее и лучше работают в системах, где используются батареи с напряжением выше 800 В. В итоге автомобили, использующие силовые приборы на базе SiC, способны проезжать до 800 км от одной зарядки. К тому же ожидается, что применение SiC сможет увеличить срок службы электромобиля на 15-20%.

За все нужно платить. Пока что силовые компоненты на базе SiC дороже, чем массово выпускаемые модули на биполярных транзисторах с изолированным затвором (IGBT) на основе кремния. Так что в системах с аккумуляторами на 750 В, вероятнее всего, продолжится применение традиционных силовых компонентов. Но стартапы и традиционные автопроизводители все больше внимания будут уделять аккумуляторным системам с напряжением выше 800В, что обеспечит растущий спрос и на модули на базе SiC-приборов. Это приведет к тому, что на рынке появятся автомобили, способные проехать 400-600 км после одной зарядки. 

Tesla использует силовые модули SiC производства STMicroelectronics. На рынке известны также SiC изделия Rohm, Infineon, Bosh, onsemi и других компаний. Число производителей силовых приборов на базе SiC продолжит расти. 

По материалам: DigiTimes Asia ; фото: rivian.com

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: микроэлектроника тренды силовая электроника SiC карбид кремния

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

04.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Bosch приступила к массовому производству пластин SiC / MForum.ru

29.11. [Новости компаний] Производство полупроводников: Микрон освоил производство транзисторов Trench MOSFET / MForum.ru

10.12. [Краткие новости] Семинар по силовой электронике / MForum.ru

07.01. [Новости компаний]  Микроэлектроника: Оксид галлия - полупроводник со сверхширокой запрещенной зоной / MForum.ru

26.10. [Новости компаний] Микроэлектроника: Infineon начинает строительство новой фабрики / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=1 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 14:37 ABloud Тема: Кадры телекома и IT (14.12.2007) (Страницы: 1 2)
[HR. Работа с будущими сотрудниками. МТС] МТС назначила свидание своим будущим сотрудникам 10 февраля 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз через MForum.ru – ПАО «МТС» (nyse: mbt, moex: mtss), ведущая ...
Сегодня 10:15 ABloud Тема: VoLTE (03.09.2012) (Страницы: 1 2)
[VoLTE. Международный роуминг. МегаФон] МегаФон первым среди российских операторов запустил VoLTE в международном роуминге 10 февраля 2022, пресс-релиз, через MForum.ru. Абоненты МегаФона первыми ...
Сегодня 09:32 ABloud Тема: Кто где в 5G. Обновляемая публикация (31.12.2020) (Страницы: 1 2)
[5G. Прогнозная аналитика] Atos и Verizon Business разработают периферийное решение для прогнозной аналитики 5G Нью-Йорк, Париж, Франция, 9 февраля 2022 года, пресс-релиз, через MForum.ru – Atos и ...
Вчера 17:37 ABloud Тема: Siemens (11.04.2013)
[Цифровизация. AR/VR. Siemens] В Москве открылся Центр цифровых компетенций «Сименс» Компания «Сименс» открыла в Москве Центр цифровых компетенций – благодаря технологиями дополненной реальности он ...
Вчера 17:14 ABloud Тема: ЦТС (09.01.2022)
[Производство электроники. Российская сборка] Сбер локализует производство умных ТВ-приставок SberBox в России на мощностях GS Group 2022.02.09 Пресс-релиз, через MForum.ru. Компания SberDevices ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Utlra представлены официально / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S22 Ultra – топовый смартфон с S Pen / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S22 и S22+ представлены официально / MForum.ru

09.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 5G представлен официально / MForum.ru

09.02. [Новинки] Анонсы: Huawei P50 Pro, фотофлагман на Harmony OS, появился в России / MForum.ru

09.02. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Huawei P50 Pocket Premium Edition / MForum.ru

08.02. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о планшете Vivo / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: Honor 60 SE со знакомым дизайном камеры представлен официально / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop 5S представлен официально / MForum.ru

07.02. [Новинки] Анонсы: BLU G51 представлен официально / MForum.ru

07.02. [Новинки] Анонсы: Moto G Stylus (2022) представлен официально / MForum.ru

04.02. [Новинки] Слухи: Рендеры Nokia G21 появились в сети / MForum.ru

04.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Vivo T1 5G / MForum.ru

04.02. [Новинки] Анонсы: Начались продажи смартфона BQ 6061L SLIM / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 5G получит в комплекте зарядное устройство 25 Вт / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Nokia G21 замечен в Geekbench / MForum.ru

02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над Nord CE 2 Lite 5G / MForum.ru

01.02. [Новинки] Анонсы: Представлен TCL 305 с Helio A22 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

01.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 8C представлен официально / MForum.ru

28.01. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и 11S представлены официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: