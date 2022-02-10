Микроэлектроника: Спрос на SiC полупроводники будет расти

MForum.ru
10.02.2022,
Стимулом для этого станет все большее количество электромобилей, работающих с напряжениями выше 800В.
В период с 2010 по 2020 году законодателем "стандартов" на рынке электромобилей оставалась компания Tesla. Но в последнее время американский производитель дорогих электромобилей (BEV) Lucid Motors и производитель электрических пикапов Rivian показали, что Tesla более не будет единственной компанией, определяющей то, как и куда движется рынок электромобилей.
На кону - большие деньги. Если к моменту выхода на рынок Tesla она стоила всего $226 млн, то Lucid стала публичной с рыночной стоимостью $33 млрд, а Rivian и вовсе оценивается в $80 млрд. Инвесторы не сомневаются в перспективах BEV.
Lucid утверждает, что общий объем производства в 2022 году превысит 20 тысяч автомобилей, в основном, это будут роскошные гибридные авто. У Rivian планы скромнее - компания намерена выпустить 1200 автомобилей за этот год, но планам может помешать глобальный кризис нехватки полупроводников.
В Foxconn / Hon Hai Technology Group работают над своей платформой MIH и уверены в стабильном развитии отрасли.
Как это связано с прогнозируемым все более активным использованием силовой электроники на базе карбида кремния?
Впервые полупроводники 3-го поколения на основе SiC задействовала Tesla в силовом модуле инвертора. Сделано это было потому, что у SiC полупроводников более широкая ширина запрещенной зоны, что позволяет достигать более высокой плотности мощности в приборах на основе SiC. Модули на базе SiC компактнее и лучше работают в системах, где используются батареи с напряжением выше 800 В. В итоге автомобили, использующие силовые приборы на базе SiC, способны проезжать до 800 км от одной зарядки. К тому же ожидается, что применение SiC сможет увеличить срок службы электромобиля на 15-20%.
За все нужно платить. Пока что силовые компоненты на базе SiC дороже, чем массово выпускаемые модули на биполярных транзисторах с изолированным затвором (IGBT) на основе кремния. Так что в системах с аккумуляторами на 750 В, вероятнее всего, продолжится применение традиционных силовых компонентов. Но стартапы и традиционные автопроизводители все больше внимания будут уделять аккумуляторным системам с напряжением выше 800В, что обеспечит растущий спрос и на модули на базе SiC-приборов. Это приведет к тому, что на рынке появятся автомобили, способные проехать 400-600 км после одной зарядки.
Tesla использует силовые модули SiC производства STMicroelectronics. На рынке известны также SiC изделия Rohm, Infineon, Bosh, onsemi и других компаний. Число производителей силовых приборов на базе SiC продолжит расти.
По материалам: DigiTimes Asia ; фото: rivian.com
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теги: микроэлектроника тренды силовая электроника SiC карбид кремния
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