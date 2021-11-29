Производство полупроводников: Микрон освоил производство транзисторов Trench MOSFET

MForum.ru

Производство полупроводников: Микрон освоил производство транзисторов Trench MOSFET

29.11.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Незадолго перед закрытием Ангстрем-Т, эта компания сообщала, что единственная в России освоила производство транзисторов Trench MOSFET, востребованных в силовой электронике. А теперь о запуске в серийное производство компонентов для управления питанием в электронике промышленного назначения, включая транзисторы Trench MOSFET, сообщает Микрон.

 

 

«Мощности «Микрона», размещенные в ОЭЗ Москвы с развитой инфраструктурой и логистикой, позволят выпускать более 50 миллионов транзисторов в год. Серийное производство по данной технологии компания освоила впервые. Стоит отметить, что транзисторы будут востребованы не только на зарубежных рынках – они позволят обеспечить импортозамещение в сфере силовой электроники в России», – рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дёгтев. Транзисторы, освоенные «Микроном» в серийном производстве по технологии Trench MOSFET с шагом ячейки 1 мкм на кремниевых пластинах диаметром 200мм – один из самых распространенных электронных компонентов на мировом рынке.

На сегодняшний день «Микроном» освоен в серийном производстве сдвоенный N-канальный транзистор с низким сопротивлением канала в открытом состоянии и пробивным напряжением в 20В. Идет освоение других типономиналов по этой технологии, а также оптимизация техпроцесса для скорейшего вывода на рынок новых востребованных продуктов по доступным ценам.

«Технология Trench MOSFET позволяет значительно уменьшить сопротивление открытого канала транзистора при более высоких динамических характеристиках, что открывает очень широкие возможности применения в любых приборах и устройствах силовой электроники. В частности, для управления двигателями, построения высокоэффективных силовых коммутаторов, понижающих стабилизаторов с синхронным выпрямлением и прочих силовых цепей. Первые заказы мы получили от партнеров из Юго-Восточной Азии. В настоящее время портфель заказов почти полностью сформирован из экспортных контрактов», – пояснила директор по развитию производства АО «Микрон» Ирина Коротова.

пресс-релиз Микрон 

--

теги: производство полупроводников Микрон Trench MOSFET силовая электроника

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

10.12. [Краткие новости] Семинар по силовой электронике / MForum.ru

07.01. [Новости компаний]  Микроэлектроника: Оксид галлия - полупроводник со сверхширокой запрещенной зоной / MForum.ru

26.10. [Новости компаний] Микроэлектроника: Infineon начинает строительство новой фабрики / MForum.ru

04.03. [Краткие новости] Встречи, посвященные тематике микроэлектроники / MForum.ru

21.02. [Краткие новости]  Оценки и прогнозы рынка микроэлектроники. Тренды / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 14:07 ABloud Тема: Роботы и рестораны (23.04.2015)
[Сервисные роботы. Роботы-курьеры, Роботы-официанты] Робот-курьер СТК и Лаборатории робототехники Сбера готов к работе Этот мобильный робот может подавать еду и напитки в кафе и ресторанах, ...
Сегодня 12:57 ABloud Тема: Микрон (ПАО "Микрон"), Зеленоград (10.04.2018)
[Производство микроэлектроники. Trench MOSFET] Резидент ОЭЗ Москвы Микрон начал серийное производство продукции для силовой электроники по технологии Trench MOSFET 29 ноября 2021 г., Москва, ...
Сегодня 12:50 ABloud Тема: GS Group (кластер Технополис GS, г.Гусев, Калининградской области) (21.02.2018)
[Корпусирование. Российские производители микроэлектроники] "Байкал Электроникс" протестирует корпусирование своих процессоров на мощностях GS Group в Калининградской области. Пластины с чипами для ...
Сегодня 12:17 ABloud Тема: Рикор (29.10.2021)
[Производство вычислительной техники. Участники рынка] "Рикор Электроникс" открыл в Арзамасе Нижегородской области производство по выпуску серверов, серверных платформ, СХД, комплектующих для них, ...
Сегодня 10:53 ABloud Тема: Новосибирская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. МТС. Новосибирская область] Бердск: жители микрорайона Северный получили доступ к LTE-интернету 29 ноября 2021 г., пресс-релиз МТС через MForum.ru. МТС сообщает о расширении сети ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

29.11. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Samsung Galaxy A22s / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Nokia T20 «только Wi-Fi» доступен для предзаказа / MForum.ru

25.11. Анонсы: Vivo V23e представлен официально / MForum.ru

24.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus 10 Pro / MForum.ru

23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y76 на Dimensity 700 с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

22.11. [Новинки] Анонсы: Moto G200 на Snapdragon 888+ представлен официально / MForum.ru

19.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A55 с защитой от влаги представлен официально / MForum.ru

18.11. [Новинки] Это интересно: Мощность быстрой зарядки может вырасти до 150 Вт / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: Motorola Edge 30 Ultra замечен в TENAA / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 50A и Narzo 50i появились в России / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5S в России доступен для предзаказа / MForum.ru

16.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y15A c Helio P35 и Android 11 / MForum.ru

16.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50t представлен официально / MForum.ru

16.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 2 появился в России / MForum.ru

15.11. [Новинки] Анонсы: Samsung объявила список устройств, которые получат обновления до Android 12 / MForum.ru

15.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11i представлен официально / MForum.ru

15.11. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Realme GT 2 Pro / MForum.ru

12.11. [Новинки] Слухи: Moto G31 с OLED-дисплеем замечен на рендерах / MForum.ru

12.11. [Новинки] Анонсы: 17 ноября Huawei представит смарт-часы для бегунов / MForum.ru

11.11. [Новинки] Анонсы: Realme Q3T представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: