Микроэлектроника: Infineon начинает строительство новой фабрики

26.10.2018, MForum.ru

В крупнейшем в Германии производителе чипов, компании Infineon, довольны ростом доходов, связанным с тем, что продолжает расти спрос на специализированные полупроводники, которые необходимы для электромобилей и обновления энергетического сектора. На волне этого бума компания начинает строительство новой фабрики для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на свою продукцию.

Компания Infineon Technologies, AG — это мировой лидер в области производства специализированной полупроводниковой продукции, которая играет все более важную роль в электромобилях и зарядных системах для них. А поскольку производство e-мобилей быстро расширяется, это позитивно влияет на постоянный рост объемов заказов на изделия Infineon. Аналитики компании Strategy Analytics подсчитали, что если в традиционных автомобилях с двигателем внутреннего сгорания применяются изделия силовой электроники на сумму порядка $17, то в электромобилях суммарная стоимость таких изделий достигает $455. Это рост в 26 раз! В гибридных автомобилях стоимость электроники составляет порядка $300.

Infineon поставляет чипы практически всем автопроизводителям мира, включая Tesla. Сейчас изделия Infineon используются в 8 из 10 электромобилей и электрогибридов, продающихся большими объемами, заявляют представители компании. Аналиткии также дают высокие оценки, например, в IHS Market уверены, что доля Infineon на мировом рынке в очередной раз выросла и более чем вдвое превышает долю второй компании из этой категории — ST Microelectronics, тройку в топ-3 замыкает Bosch.

Силовая электроника используется также в возобновляемой энергетике, в частности, в производстве фотоэлектрических и ветряных электростанциях. В Infineon ожидают дальнейшего роста спроса со стороны производителей этих изделий, поскольку будет логичным, что “чистые автомобили” используют для зарядки “чистую энергию”, а не электроэнергию полученную от сжигания угля или углеводородов.

Растущим источником доходов для компании является также расширение объемов выпуска зарядных станций для электромобилей. В среднем в таком изделии стоимость силовой электроники может доходить до $3500. И даже в самом простом устройстве для зарядки электромобиля есть силовая электроника на сумму не менее $40, — оценки Infineon.

По прогнозу аналитиков Aurora Energy Research, только в Германии в ближайшие 20 лет будет установлено порядка 4 млн зарядных станций для электромобилей. Общая сумма инвестиций составит от 3 до 8 млн евро. В Infineon будут готовы к соответствующему росту спроса — компания строит новую кристалльную фабрику в городе Villach, Австрия. Строительство начнется в ноябре, к 2025 году планируется вложить в фабрику порядка 1.6 млрд евро. Согласно планам, фабрика сможет производить электронику на сумму порядка 1.8 млрд евро в год. Кроме того, в Infineon расширяют производства в Дрездене, Германия и Кулиме (Kulim), Малайзия.

По итогам фискального года, который завершился 30 сентября, компания Infineon зафиксировала рост на 7%, прогноз на следующий год — рост еще на 10%. Несмотря на это, стоимость акций компании в 2018 году упала на 20%, что отражает опасения инвесторов относительно перспектив рынка микроэлектроники в ближайшем будущем.

По материалам: global.handelsblatt.com ; markets.businessinsider.com. Больше о микроэлектронике — в Telegram канале @RUSmicro

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теги: микроэлектроника полупроводники Indineon силовая электроника

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