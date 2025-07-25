Микроэлектроника: STMicro купит часть бизнеса европейского конкурента за $950 млн

25.07.2025, MForum.ru

Только вчера компания сообщила об убытке в 2q2025, и вот уже Reuters сообщает, что STMicro покупает часть сенсорного бизнеса своих европейских коллег – компании NXP Semi из Нидерландов.

Сделка расширит портфель решений STMicro на основе MEMS, включая датчики безопасности и мониторинга транспортных средств, а также датчики давления для промышленного применения.

Ожидается, что сделка будет закрыта в 1H2026, если боги регуляторных согласований будут снисходительны.

Эта покупка усилит позиции STMicro на рынке автопрома, промышленности и потребительской электроники. Несмотря на слабые показатели рынка автопрома, рынок MEMS для автопрома растет быстрее, чем общий рынок MEMS.

Как ожидается, сделка может добавить STMicro до $300 млн годовой выручки, но, что важнее, также доступ к ряду автопроизводителей первого уровня. А что еще важнее (на фоне убытка STM) – маржинальность приобретаемого бизнеса NXP – «значительно выше», чем у STMicro. Это повысит рентабельность STMicro и может успокоить акционеров.

STMicro сможет интегрировать разработки NXP в свою IDM-модель, повысив загруженность производств и обеспечив сокращение цикла вывода новых продуктов. Возможна и другая синергия, например, за счет комбинации сенсоров улучшить системы ADAS и автономного вождения.

Но действовать надо быстро, т.к. MEMS-направление развивают также Bosch, Infineon и Analog Devices. Не поспишь спокойно.

Почему NXP продает свой MEMS бизнес?

Он объявлен «не соответствующим долгосрочной стратегии». Компания концентрируется на привычном полупроводниковом направлении для автоэлектроники и IoT – процессорах для авто, компонентах для систем связи 5G/6G.

В общем, сделка выглядит логичной и win-win для ее участников.

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теги: микроэлектроника участники рынка MEMS STMicroelectronics

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