Микроэлектроника: Bosch инвестирует еще $296 млн в производство полупроводников

23.02.2022, MForum.ru

Bosch увеличивает заявленные ранее инвестиции в производство полупроводников, чтобы справиться с глобальным кризисом нехватки микросхем. Компания добавляет $296 млн к ранее заявленным $473 млн, которые Bosch еще год назад пообещала инвестировать в развертывание собственного производства микросхем.

Большая часть капитала была направлена в развертывание предприятия Bosch по производству 300-мм пластин в Дрездене, а порядка $57 млн было выделено для Ройтлингена, что недалеко от Штутгарта, где Bosch начала производство в декабре 2021 года. Здесь Bosch налаживает массовое производство чипов SiC (карбида кремния). Выпускаемые здесь изделий проданы на много недель вперед.

Новое финансирование почти исключительно планируется направить в Ройтлинген, где будут создаваться новые производственные мощности - в общей сложности 44 тысячи кв. метров современных чистых помещений, в срок до 2025 года.

Текущие производственные мощности уже проданы, а готовность новых мощностей, основанных на пластинах 200 мм не ожидается ранее 2023 года. "Мы хотим стать глобальным лидером в области производства SiC чипов для электромобилей", - заявил Харальд Крёгер, член правления Robert Bosh. "Наши книги заказов полны, спасибо буму спроса на электромобили".

Завод Bosch в Дрездене будет производить 12" кремниевые чипы, которые используются для производства процессоров, логических ИС и чипов памяти.

Bosch также планирует расширять существующую систему электроснабжения, построив дополнительное здание для систем электроснабжения.

Такие шаги компания предпринимает в ответ на растущий спрос на полупроводники и MEMS-датчики, как на автомобильном рынке, так и на рынке бытовой электроники.

"Bosch уже является ведущим производителем микросхем для автомобильных приложений, - заявил Маркус Хейн, член правления Bosch и председатель бизнес-сектора мобильных решений. "И это позиция, которую мы намерены укрепить".

Источник: techcrunch.com

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теги: микроэлектроника тренды Bosch SiC