Микроэлектроника: Американская Wolfspeed построит завод по производству силовой электроники в Германии

MForum.ru

Микроэлектроника: Американская Wolfspeed построит завод по производству силовой электроники в Германии

23.01.2023, MForum.ru

Об этом сообщает Handelsblatt. По данным газеты, проект будет партнерским, со стороны Германии в нем будет участвовать ZF, предприятие, выпускающее компоненты для автопроизводителей.

Стройка завода по производству силовой электроники на базе карбида кремния (SiC) намечается на месте бывшей угольной электростанции в Энсдорфе. Кроме завода, планируется также создать исследовательский центр (в ZF хотят отставить за собой контрольный пакет акций). Как бы этим планам не помешала необходимость восстановления традиционной энергетики, столь опрометчиво разрушаемой в последние десятилетия.

Серийное производство планируется начать в ближайшие 4 года, причем американцы хотели бы приступить к проекту как можно быстрее. Но процесс затягивается, т.к. чиновники не спешат с предоставлением субсидий, а проект предусматривает вложения со стороны правительства Германии до 40% от общих затрат на проект, которые скорее всего превысят $2 млрд.

Открытие такого предприятия в Германии повысило бы стабильность снабжения местных производителей автомобилей полупроводниковыми изделиями на основе карбида кремния. Особенно это важно для всех производителей электромобилей.

Европейские компании наперебой стараются обеспечить гарантированные поставки SiC-чипов. Известно, например, что в начале 2023 года Mercedes заключила с Wolfspeed соглашение о гарантированных поставках (объемы и условия стороны не разглашают), ранее Borg-Warner договорилась с Wolfspeed о гарантированных закупках SiC-чипов на сумму $650 млн ежегодно.

В Германии уже есть собственное производство силовой электроники на основе карбида кремния, этим занимается компания Bosch, которая сейчас энергично расширяет свои производственные мощности в Ройтлинге с 35 тыс кв.м до 44 тыс. кв.м. В Bosch надеются занять на рынке доминирующие позиции.

Wolfspeed энергично расширяется - если еще 7 лет тому назад ее чуть не купила германская Infineon за $850 млн (сделку вовремя запретило правительство США), то в 3q2022 компания заработала $241 млн за квартал (оставаясь при этом убыточной, -$26 млн). Сейчас у нее все шансы, наконец, прийти к успеху - гендиректор Лоу обещает объемы продаж в $4 млрд к 2027 году. Для этого планируется инвестировать около $6.5 млрд в дополнительные производственные мощности. Интересно, что Wolfspeed продает не только чипы, но и карбид кремния в качестве сырья для производства силовой электроники. В число клиентов входят такие компании, как Infineon (Германия), STMicroelectronics (Швейцария) и Onsemi (США).

В целом можно констатировать, что в отношении Германии есть планы существенного расширения полупроводникового производства, в том числе, с активным участием США (планы Intel по развертыванию двух заводов в Магдебурге) и Тайваня (TSMC приглядывается к Дрездену, как к возможной точке для размещения своего первого контрактного производства в Европе). Вероятно, для того, чтобы эти планы стали реальностью, немцы должны продемонстрировать большую поддержку политики англосаксов, чем сегодня. А пока что немцы и сами не теряют времени - Infineon инвестирует $5 млрд в дополнительное производство в Дрездене, а Bosch расширяется в Ройтлинге.

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теги: Тайвань регулирование слияния и поглощения

© Алексей Бойко, MForum.ru

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