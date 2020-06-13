Микроэлектроника: Рынок КМОП сенсоров изображения обновит рекорды роста в 2021 году

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Микроэлектроника: Рынок КМОП сенсоров изображения обновит рекорды роста в 2021 году

13.06.2020, MForum.ru

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Рынок КМОП сенсоров изображения обновит рекорды роста в 2021 году - таким прогнозом делятся аналитики IC Insights.

Спрос на сенсоры изображений генерирует прежде всего рынок мобильных телефонов, но также набирает силу рост спрос в других сегментах, например, в автопроме и робототехнике. КМОП-сенсоры изображений были самой быстро растущей категорией полупроводниковых продуктов вот уже на протяжении десяти лет. За период с 2010 по 2019 год продажи сенсоров изображений выросли в 4 раза, достигнув уже $18.4 млрд по итогам 2019 года.

Рынок КМОП-сенсоров изображений установил девять последовательных рекордов в каждый из предыдущих девяти лет. Как ожидается, этот затянувшийся на годы "страйк" прервется в 2020 году, причем доходы в сегменте упадут на 4%, а число отгруженных устройств будет оставаться примерно прежним. Так скажутся на этом сегменте рынка электронных компонентов последствия пандемии ковида-2019 и глобальной рецессии.

Согласно прогнозу IC Insights, рынок сенсоров изображений КМОП сократится на $17,8 млрд в 2020 году после того, как в 2019 году он вырос на 30%. В то же время, уже в 2021 году, согласно прогнозам IC Insights, рынок восстановится, достигнув нового рекордного уровня в $20,4 млрд. Прогноз основан на том предположении, что интенсивность эпидемии пойдет на спад в середине 2020 года и рынок постепенно восстановится во второй половине 2020 года.

Рынок КМОП сенсоров изображения обновит рекорды роста в 2021 году

В период между 2019 и 2024 годами доходы от КМОП-сенсоров будут расти среднегодовыми темпами в 7.2% CAGR вплоть до $26.1 млрд в последний год прогноза (2024).

За последние 10 лет (2010-2019) продажи КМОП-датчиков изображения выросли в среднем на 16,9%. Рост начался с $4.5 млрд по итогам 2010 года до $18,4 млрд по итогам 2019 года. В тот же период продажи микропроцессоров росли темпами 5.9% CAGR, рынок флэш-памяти NAND рос на 7,8% CAGR, рынок неоптических сенсоров - 10% CAGR. В целом рынок полупроводников рос среднегодовыми темпами в 3.7% CAGR. И только рынок датчиков давления (включая чипы MEMS микрофонов) показывал похожие темпы роста объемов продаж, почти не уступающие показателям сегмента КМОП-датчиков изображений.

В первые 10-15 лет XXI века рост продаж КМОП-датчиков изображения был, в основном, обусловлен ростом объемов поставок мобильных телефонов с камерой. Но эта волна начала замедляться в связи с насыщением рынка мобильными телефонами. В последние 10 лет новый виток роста спроса сформировало распространение систем цифровой обработки изображений, включая дополнительные камеры для обеспечения безопасности автомобилей и систем помощи водителю в транспортных средствах. Свой вклад обеспечили системы машинного зрения, другие системы ИИ, медицинские приложения, системы распознавания лиц, носимые камеры, 3D-видео, VR/AR и другие применения. Вдобавок набрал тренд на установку в один смартфон сразу нескольких модулей КМОП-камер.

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теги: микроэлектроника прогнозы IC Insights

© Алексей Бойко, MForum.ru

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