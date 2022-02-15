Микроэлектроника: Vedanta договорилась с Foxconn о создании СП для производства полупроводников в Индии

MForum.ru
15.02.2022,
В условиях повсеместного признания полупроводникового сегмента стратегически важным, а также в условиях глобального кризиса нехватки полупроводников, снижения стабильности или разрушения привычных цепочек поставок, многие страны задумываются о собственном производстве полупроводников. Этой темой всерьез интересуются, в частности, в Индии.
Источник: Pixabay
Тайваньская компания Foxconn и Vedanta, один из крупных конгломератов Индии, подписали соглашение о намерениях с планами создания совместного предприятия, которое займется производством полупроводников на территории Индии.
В рамках проекта планируется инвестировать в развертывание завода на территории Индии, что поможет растущему рынку электроники в Индии. Компании уже ведут переговоры с правительствами различных штатов, чтобы выбрать местоположение завода. Сумма планируемых инвестиций в источнике не раскрывается.
Vedanta будет владеть большей частью акций совместного предприятия.
Возможно на планы участников проекта повлияли объявления правительства Индии о том, что планируется стимулирование полупроводникового производства, а также производства плат для выпуска дисплеев в Индии.
Правительство сообщило о выделении 76 000 крор рупий на стимулирование производства полупроводников в следующие 5-6 лет. Программа будет направлена на стимулирование компаний и консорциумов, занимающихся производством кремниевых полупроводников, дисплеев, кремниевой фотоники, сенсоров (включая MEMS), корпусированием (ATMP / OSAT), а также разработкой полупроводников.
источник: analyticsindiamag.com
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теги: микроэлектроника участники рынка Индия тренды
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