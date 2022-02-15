Микроэлектроника: AMD завершила сделку по приобретению Xilinx

MForum.ru
15.02.2022,
AMD вчера сообщила о завершении сделки по приобретению Xilinx. Это существенно укрепляет позиции AMD в области высокопроизводительных и адаптивных вычислений, графических систем на кристалле.
Президент и главный исполнительный директор AMD доктор Лиза Су заявила:
«Xilinx предлагает ведущие в отрасли FPGA, адаптивные SoC, механизмы искусственного интеллекта и опыт в области программного обеспечения, которые позволяют AMD предлагать самый сильный портфель высокопроизводительных и адаптивных вычислительных решений в отрасли и получать большую долю рынка облачных, периферийных и интеллектуальных устройств объемом около $135 миллиардов».
Бывший генеральный директор Xilinx Виктор Пэн присоединится к AMD в качестве президента недавно созданной Adaptive and Embedded Computing Group (AECG). AECG будет сосредоточена на разработке передовых FPGA, Adaptive SoC и программных дорожных карт, а также сможет предлагать расширенный набор решений, включая процессоры и графические процессоры AMD.
Виктор Пэн, президент AECG:
«Быстрое распространение подключенных устройств и приложений, интенсивно использующих данные, со встроенным искусственным интеллектом стимулирует растущий спрос на высокоэффективные и адаптивные высокопроизводительные вычислительные решения. Объединение AMD и Xilinx ускорит нашу способность определить эту новую эру вычислений, предоставив наиболее полный портфель адаптивных вычислительных платформ, способных работать с широким спектром интеллектуальных приложений».
пресс-релиз, англ.
Очередной удачный ход AMD, существенно усиливающий конкурентные позиции этого производителя. Очередной удар по позициям Intel, прежде всего.
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теги: микроэлектроника участники рынка покупки активов поглощения AMD Xilinx
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