Микроэлектроника: Sai Micro освоила производство MEMS фильтров на пластинах 12 дюймов

13.06.2022, MForum.ru

Акции китайской компании Sai Micro выросли, поскольку этот контрактный производитель начал пробное производство новых пластин MEMS.

Sai Micro освоила производство MEMS фильтров на пластинах 12 дюймов, изображение №1 Производство пластин запущено пока что в тестовом режиме на дочернем предприятии компании в Пекине. На пластинах формируются MEMS "нового типа". Из источника не ясно, что там такого нового.

Компания и неназванный в источнике клиент подписали контракт на пробное производство и поставку пластин с MEMS волновыми фильтрами из тех, что используются в устройствах связи.

По заверениям компании, технические параметры фильтра соответствуют уровню изделий, выпускаемых глобальными производителями. Для Sai Micro это достижение, поскольку успешный выпуск пластин с MEMS для этой компании может означать переход к их крупносерийному производству.

Silex Microsystems принадлежат два предприятия по производству MEMS в Швеции. Некоторую интригу новости придает то, что ранее, в 2021 году, регулятор Швеции не разрешил Silex Microsystems передать технологию выпуска MEMS-фильтров на пластинах китайскому Sai Micro. И вот, как видим, китайцы как-то справились с постановкой технологии на серийное производство.

Согласно планам компании, ее производственные мощности должны достичь 30 тысяч единиц в месяц к 2024 или 2025 году. В январе 2022 года Sai Micro сообщала, что намерена присоединиться к проекту создания контрактного производства в восточной провинции Аньхой, чтобы удовлетворить растущий спрос на 12-дюймовые пластины MEMS для микросхем, применяющихся в бытовой микроэлектронике. Это предприятие после выхода на полную мощность, как ожидается, сможет производить 20 тысяч пластин в месяц, что обеспечит формирование потока доходов около $446 млн долларов в год.

Источник: yicaiglobal.com

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