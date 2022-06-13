Микроэлектроника: Sai Micro освоила производство MEMS фильтров на пластинах 12 дюймов

MForum.ru

Микроэлектроника: Sai Micro освоила производство MEMS фильтров на пластинах 12 дюймов

13.06.2022, MForum.ru

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Акции китайской компании Sai Micro выросли, поскольку этот контрактный производитель начал пробное производство новых пластин MEMS.

Sai Micro освоила производство MEMS фильтров на пластинах 12 дюймов, изображение №1 Производство пластин запущено пока что в тестовом режиме на дочернем предприятии компании в Пекине. На пластинах формируются MEMS "нового типа". Из источника не ясно, что там такого нового.

Компания и неназванный в источнике клиент подписали контракт на пробное производство и поставку пластин с MEMS волновыми фильтрами из тех, что используются в устройствах связи.

По заверениям компании, технические параметры фильтра соответствуют уровню изделий, выпускаемых глобальными производителями. Для Sai Micro это достижение, поскольку успешный выпуск пластин с MEMS для этой компании может означать переход к их крупносерийному производству.

Silex Microsystems принадлежат два предприятия по производству MEMS в Швеции. Некоторую интригу новости придает то, что ранее, в 2021 году, регулятор Швеции не разрешил Silex Microsystems передать технологию выпуска MEMS-фильтров на пластинах китайскому Sai Micro. И вот, как видим, китайцы как-то справились с постановкой технологии на серийное производство.

Согласно планам компании, ее производственные мощности должны достичь 30 тысяч единиц в месяц к 2024 или 2025 году. В январе 2022 года Sai Micro сообщала, что намерена присоединиться к проекту создания контрактного производства в восточной провинции Аньхой, чтобы удовлетворить растущий спрос на 12-дюймовые пластины MEMS для микросхем, применяющихся в бытовой микроэлектронике. Это предприятие после выхода на полную мощность, как ожидается, сможет производить 20 тысяч пластин в месяц, что обеспечит формирование потока доходов около $446 млн долларов в год.

Источник: yicaiglobal.com

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теги: микроэлектроника материалы рост цен тренды

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