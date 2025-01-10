Микроэлектроника: Малайзия стремится стать энергетическим хабом и одним из глобальных центров производства микроэлектроники

10.01.2025, MForum.ru

О таких целях заявили премьер-министр и министр экономики этой страны. Этому способствует рост экономики страны и стабильность валюты. Экономика страны в 2024 году «существенно восстановилась», чему способствовал приток стратегических инвестиций, в основном в возобновляемые источники энергии и в инфраструктуру ИИ.

«В 2025 году мы хотим удвоить нашу географическую привлекательность как поставщика электроэнергии, рабочей силы и возможности диверсифицировать цепочки поставок», - заявил премьер-министр Анвар Ибрагим на экономическом форуме.

Страна намеревается совершенствовать свою экспертизу в области нефти и газа, полупроводников и исламских финансов, чтобы стать одним из мировых лидеров в каждой из этих областей.

Министр экономики Рафизи Рамли заявил, что Малайзия стремится освоить производство собственных графических процессоров, поскольку растет спрос на ИИ и ЦОД.

«Мы надеемся, что сможем начать производство графических процессоров и ряда других чипов в Малайзии в течение следующих 5-10 лет», - сказал он.

Малайзия – крупный участник рынка полупроводников, на долю этой страны приходится порядка 13% общемирового объема тестирования и упаковки/корпусирования чипов. В этот сегмент в Малайзии планируют инвестировать более $100 млрд (не сказано за какой период).

В Малайзии добывают ряд РЗЭ, причем обсуждается запрет экспорта этих материалов.

К Малайзии внимательно приглядываются США, Тайвань и ряд европейских стран, десятки зарубежных компаний, работающих в области микроэлектроники, имеют в Малайзии производственные мощности или планы их создания в ближайшие годы (Amkor, AT&S, Bosh, Foxconn, GlobalWafers, Infineon, Intel, Kinsus Interconnect, Melexis, Micron, MKS Instruments и другие). Интерес к созданию полупроводниковых производств в Малайзии в области упаковки проявляют и китайские компании, которые диверсифицируют свою деятельность за рубежом. Всего в области полупроводникового рынка в стране действует порядка 50 компаний, включая малайзийские.

В 2024 году экономика Малайзии получила заметное вливание от американской Alphabet.

По материалам Reuters

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теги: микроэлектроника Малайзия участники рынка

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