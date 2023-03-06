Микроэлектроника: Германия усилит свою микроэлектронику канадским предприятием

06.03.2023, MForum.ru

Infineon объявила о планах приобретения канадской GaN Systems. Компании подписали обязывающее соглашение, согласно которому Infineon приобретет GaN Systems за $830 млн.

В GaN Systems прогнозирует, что решения GaN, находящиеся в статусе разработки в 2022-2023 годах, станут массовыми в 2025-2026 годах. Этому поспособствует, прежде всего, переход производителей электромобилей к системам питания на 400В и тестированию систем на 800В.

В 2022 году GaN Systems открыла офисы в Шэньчжене, Китай и научном парке Синьчжу, Тайвань.

Infineon активно наращивает свои производственные мощности. В том числе, особенно активно, в области таких материалов, как GaN и SiC.

🔹 В 2022 году компания Infineon договорилась о закупке пластин GaN у японской Resonac.

🔹 В 2022 году Infineon обнародовала планы строительства 300мм фабрики в Дрездене, с планами инвестиций в 5 млрд евро.

🔹 В Венгрии в 2022 году открылся завод компании по сборке и тестированию силовых модулей ($100 млн евро).

🔹 Компания в 2022 году объявила о планах инвестиций более 2 млрд евро в производственное предприятие в Кулиме, Малайзия. Здесь будут производить пластины на базе материалов с широкой запрещенной зоной с планами запуска фабрики в 2024 году.

🔹 У Infineon есть мощности по выпуску микросхем на базе материалов с широкой запрещенной зоной в Феллахе, Австрия. И, конечно, производства в Германии.

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теги: микроэлектроника Infineon

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