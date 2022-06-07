Микроэлектроника: Texas Instruments доминирует на мировом рынке аналоговых микросхем

07.06.2022, MForum.ru

На 10 ведущих поставщиков аналоговых чипов в совокупности приходится 68% от общемирового объема продаж.

Продажи аналоговых компонентов в 2021 году принесли компании Texas Instruments $14,05 млрд дохода, что соответствует 19% от всего объема доходов от продаж аналоговых компонентов в мире. В 2021 году продажи аналоговых компонентов TI выросли почти на $3,2 млрд, что соответствует приросту примерно на 29% относительно показателей 2020 года. Здесь и далее — оценки аналитиков ICInsights.

В 2021 году на долю продаж аналоговых микросхем компанией TI пришлось 86% от всего объема продаж микросхем в $16,3 млрд или 81% от $17,3 млрд — объема продаж всех полупроводников.

Список Топ-10 производителей аналоговых микросхем по итогам 2021 года выглядит так, как показано в таблице.

В этом ренкинге учтены не только аналоговые микросхемы, но также аналоговые компоненты общего назначения; аналоговые компоненты для работы со смешанными сигналами; аналоговые устройства, специфичные к приложениям, в которых аналоговая часть занимает не менее 50% площади кристалла.

В целом позиции компаний в ренкинге в 2021 году не изменились по отношению к результатам 2020 года.

Отметим, что в Топ-10 ренкинга попали только компании из США (6 компаний) и Европы (3 компании), а также единственная японская — компания Renesas. Никакого Китая, «спорящего с США» за господство на рынке микросхем, ни, тем более, России. Доля доходов американских компаний в общемировых продажах аналоговых микросхем составила чуть более 50%!

В 2020 году быстро росли доходы компания Skywork Solutions (+49%) и NXP (+40%), слабее выступили ST (20%), Microchip (21%), Analog Devices (21%) и Qorvo (22%).

Продуктовый ряд Skyworks Solutions, с ее поразительным ростом на 49% за год, ориентирован на интерфейсные модули и усилители мощности для телефонов и смартфонов, SiP с высоким уровнем интеграции, устройства типа «система на чипе» для беспроводной инфраструктуры, микросхемы управления питанием, прецизионные аналоговые компоненты, WiFi модули и микросхемы; интеллектуальные ИС для поддержки ZigBee и Bluetooth. Крупнейшим заказчиком Skyworks в 2021 году была компания Apple, на долю которой пришлось 59% ее продаж.

В июле 2021 года за $2,75 млрд Skyworks приобрела инфраструктурный и автосборочный бизнес Silicon Laboratories Inc., с идеей, что это ускорит ее экспансию в сторону электрических и гибридных автомобилей, систем управления двигателями, беспроводной инфраструктуры 5G, систем связи на базе оптоволокна, ЦОД и других приложений.

Каждый из трех крупнейших европейских производителей аналоговых микросхем, Infineon, STMicroelectonics и NXP, входили в ренкинг Топ-10 и в 2021 году. Суммарно на их продукцию приходится порядка 16% от общемирового объема продаж. Находящаяся на 4-м месте ренкинга компания Infineon, этот крупнейший в Европе производитель аналоговых микросхем, может похвастаться объемом продаж в $4,8 млрд за 2021 год. Infineon продолжает наращивать свое присутствие на рынке автопрома, его доля составляет уже 44% по итогам 2021 года, тогда как по итогам 2020 года она составляла 41%. Другие основные направления распределены так: 29% — от силовой электроники и сенсоров; 14% — от промышленных систем управления мощностью; 13% — от сегмента безопасности.

Аналоговые микросхемы остаются критическими компонентами, которые используются почти во всех видах цифро-центричных систем. Рынок аналоговых компонентов обычно растет (и сокращается) более умеренными темпами, нежели рынок чипов в целом, но 2021 год стал исключением. В 2021 году рынок аналоговых компонентов вырос на 30% год к году, тогда как рынок всех микросхем вырос на 26%. Каждый сегмент рынка аналоговых компонентов, то есть, как сегмент аналоговых компонентов общего назначения, так и сегмент компонентов для конкретных приложений, показали рост объемов продаж в 2021 году на двузначное число. В частности, объемы продаж на рынке устройств для преобразования сигналов, выросли на 13%, а объемы продаж во всех остальных категориях аналоговых чипов выросли, минимум, на 27% или более.

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теги: микроэлектроника аналоговые микросхемы ренкинги