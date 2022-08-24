Микроэлектроника: Аналитики обещают продолжение роста рынка микроэлектроники в 2022-м и 2023-м году

24.08.2022, MForum.ru

Аналитики Worldwide Semiconductor Market оценивают рост рынка на 13.9% в 2022 году и на 4.6% в 2023 году.

После бурного роста мирового рынка полупроводников на 26.2% в 2021, аналитики ожидают продолжение роста в 2022 году, пусть и с меньшими темпами - на 13.9%, что дает оценку в $633 млрд.

Таким образом, WSTS ожидает продолжения роста рынка в 2022 году. Основной прирост обеспечит сегмент логических микросхем - на 24.1%, аналоговых микросхем - на 21.9%, а также сенсоров - на 16.6%. Слабее других будет сегмент оптоэлектроники - на 0.2%.

Если говорить о географическом "разрезе", то наибольший рост покажут Северная и Южная Америки - на 23.5%, Европа вырастет на 14.0%, Япония - на 14.2%, а крупнейший Азиатско-Тихоокеанский регион вырастет на 10,5%.

В 2023 году ожидается дальнейший рост мирового рынка полупроводников, но рост этот будет еще более скромным.

В частности, согласно прогноза, к 2023 году мировой рынок полупроводников вырастет на 4.6% до $662 млрд. Рост будет практически во всех категориях, но выражаться он будет в среднем однозначным числом. Категория логических микросхем, как ожидается, в 2023 году достигнет $200 млрд, что составит порядка 30% от общего объема рынка.

Географически рост ожидается во всех макрорегионах мира.\\

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теги: микроэлектроника мировой рынок прогнозы оценки