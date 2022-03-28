Микроэлектроника: STMicro поднимет цены на чипы в 2q2022, а за ним, возможно, и другие производители

28.03.2022, MForum.ru

STMicroelectronics Asia Pacific известил своих дистрибьютеров о планах повысить цены на все свои линейки продуктов в 2q2022, что может стимулировать и других производителей чипов для автопрома и автоматизации промышленности, последовать этому сценарию.

STMicroelectronics Asia Pacific в своем письме к дистрибьютерам ссылается на неблагоприятные экономические и геополитические условия, которые ведут к постоянному росту стоимости материалов, энергии и логистики. В совокупности эти факторы приводят к тому, что компания-производитель не может удержаться в рамках модели ценообразования, не основанной на постоянном росте цен. Этому дополнительно способствует избыточный спрос на микроэлектронную продукцию.

Другие производители микросхем - из Европы и Японии, включая Infineon и NXP, с высокой вероятностью, последуют решению STMicroelectronics, то есть повысят цены на свои чипы, ссылаясь на рост цен на материалы, тем более, что спрос на выпускаемые ими чипы по прежнему превышает текущие производственные возможности. Renesas, которая уже подняла цены в январе, также не исключает возможность дальнейшего повышения цен.

Производитель аналоговых микросхем Texas Instruments (TI), как ожидается, также поднимет цены на свою продукцию в 2q2022.

STMicro в прошлый раз корректировала цены в сторону увеличения в 4q2021, когда очередь заказов выросла до 18 месяцев. Эта корректировка простимулировала подъем цен и другими производителями, включая тайваньских, которые поспешили переложить растущие затраты на клиентов.

А вот тайваньские компании в ближайшее время могут воздержаться от дальнейшего повышения цен в связи с тем, что не удовлетворены складывающимся спросом. Многие тайваньские безфабричные производители собираются сохранять котировки, несмотря на рост производственных затрат.

Тайваньские компании-разработчики уже поднимали цены в прошедшие два года, но в 2022 году у них не так много козырей при ведении переговоров о ценах с клиентами. Многие из производителей, не имеющих собственного производства, могут столкнуться с тем, что их прибыль в 2022 году окажется под давлением.

Разве что TSMC планирует повысить цены на свои услуги на базе 8" пластин на 10-20%, но с 3q2022. Считается, что на долю TSMC приходится примерно 60-70% от общего объема заказов, поступающих от разработчиков микросхем для автопрома.

Источник: digitimes.com

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теги: микроэлектроника тренды цены