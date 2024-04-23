Микроэлектроника: Малайзия планирует создать крупнейший в Юго-Восточной Азии парк разработки интегральных схем

23.04.2024, MForum.ru

Малайзия планирует построить крупнейший в Юго-Восточной Азии парк по проектированию микросхем. Правительство намерено обеспечить налоговые льготы, субсидии, визовые льготы для привлечения глобальных технологических компаний и инвесторов. Об этом сообщает Reuters. Малайзия стремится превратить Куала-Лумпур в региональный цифровой центр с целью войти в число 20 лучших стран в глобальном индексе экосистемы стартапов к 2030 году.

Премьер-министр Анвар Ибрагим заявил, что создаваемый парк для проектирования интегральных микросхем - это часть усилий страны, направленных на то, чтобы выйти за рамки развитого в стране сегмента сборки и тестирования серверных микросхем и перейти к освоению новых сегментов рынка микроэлектроники.

Малайзия - заметный участник рынка микроэлектронного производства, на ее долю приходится около 13% мирового объема тестирования и корпусирования.

Технопарк планируется развернуть в центральном штате Малайзии - в Селангоре. Как ожидается, в нем разместятся прежде всего глобальные компании.

Планируется создать фонд для инвестиций в инновационные быстрорастущие малайзийские компании с первоначальным капиталом 1 млрд ринггитов ($209 млн).

Министр экономики Рафизи Рамли заявил, что правительство предложит ряд мер поддержки, включая субсидирование офисных помещений, освобождение от разрешений на трудоустройство, услуги по переезду и более низкие ставки корпоративного налога для иностранных венчурных фирм, технологических предпринимателей и "единорогов" - стартапов, стоимость которых достигает $1 миллиард, - желающих инвестировать в Малайзию. "Мы хотим привлечь глобальных единорогов в Малайзию, чтобы были созданы высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места, а также формировался бы поток будущих предпринимателей и высших руководителей в сфере технологий", - сказал Рафизи.

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теги: микроэлектроника Малайзия господдержка геополитика

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