NB-IoT: DoCoMo выключает сеть NB-IoT

MForum.ru

NB-IoT: DoCoMo выключает сеть NB-IoT

31.03.2020, MForum.ru

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Японский оператор NTT Docomo сообщает, что сегодня выключает сеть NB-IoT, которая была запущена менее года тому назад, в апреле 2019. Официальное объяснение этому неожиданному действию - компания "приоритизирует ресурсы" и сосредоточится на развитии LTE-M.

Оператор продолжит предлагать IoT услуги через LTE-M и будет работать над улучшением этой услуги.

Странное решение. Впрочем, как отмечает аналитик компании ITR Marc Einstein, в Японии и ранее не считали NB-IoT такой уж важной составляющей бизнеса оператора сотовой связи, в отличие от Китая или Европы. Кроме того, японцы уверены, что сеть 5G сможет обслужить любое число подключенных устройств особенно после того, как будет финализован и внедрен Release 17.

Не знаю, насколько актуален NB-IoT для Docomo, но в России и в ряде других стран мира сети этого формата будут востребованы, а инвестиции в них, скорее всего, окажутся оправданными. Если, конечно, российская экономика и общество переживет эпидемию и катастрофическое падение цен на нефть без каких-то катаклизмов, которые кардинально изменят всю ситуацию.

Источник: https://www.mobileworldlive.com/featured-content/top-three/docomo-kills-off-nb-iot-network/

NB-IoT в мире

NB-IoT в России

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теги: NB-IoT Япония

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